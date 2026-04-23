ラグビー・リーグワン１部で２連覇王者のＢＬ東京は２３日、都内で定例会見を開いた。元ニュージーランド（ＮＺ）代表のＳＯリッチー・モウンガと、フランカーのシャノン・フリゼルが出席。共に今季限りでチームを退団し、来季から母国ＮＺでプレーする。フリゼルは「東芝のためにプレーできて幸せ」と語り、モウンガは「ここまで築いた思い出に、もう一つ特別な思い出を作りたい」と、残すシーズンを見据えた。

ともに「オールブラックス」として２３年Ｗ杯に出場した２人は、準優勝したＷ杯後にＢＬ東京へ入団。主力として、２４年にチームをトップリーグ時代を通じて１４季ぶりの優勝に導いた。２５年には、リーグワンでは初となる２連覇を達成。トッド・ブラックアダー・ヘッドコーチは「タイトル獲得だけでなく、ラグビーと向き合う基準というものを示してくれた。チームをつなげてくれるコネクターとしても、彼らがいた３年間は素晴らしかった」と功績を称えた。

モウンガとフリゼルは２７年Ｗ杯オーストラリア大会への出場を目指しており、オールブラックス入りのためにはＮＺでプレーする必要がある。モウンガはスーパーラグビー・パシフィックのクルセーダーズ、フリゼルはハイランダーズの古巣に戻る。Ｗ杯優勝３度を誇る王国だが、出場した２大会は南アフリカが２連覇を飾っており「キャリアの中で、まだＷ杯で優勝していないので。Ｗ杯で戦うために」とフリゼル。モウンガも「まずＮＺに帰ることで、オールブラックス入りへの権利が与えられる。そこからは自分でその権利を勝ち取っていかないといけない」と胸中を語った。

ＢＬ東京は今季ここまで、レギュラーシーズン１５節を終えて７勝８敗の６位。上位６チームが進むプレーオフ争いを繰り広げている。司令塔のモウンガは「やり遂げないといけないことは残っている」と意気込み。フリゼルは負傷を抱える中だが「残り２か月、大きな思い出をみんなで作れるように頑張りたい」と、チームでの最終シーズンを見据えた。