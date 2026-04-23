秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウド テン）が23日、都内でお披露目された。

◆グループメンバー一覧

阿部晴仁（あべ・はると）宮城県

稲葉斗真（いなば・とうま）愛知県

上野誠治（うえの・せいじ）宮城県

宇治斗真（うじ・とうま）埼玉県

大瀬礼葵（おおせ・らいき）熊本県

大和田歩夢（おおわだ・あゆむ）千葉県

北凪晴（きたなぎ・はる）北海道

木村陽（きむら・はる）神奈川県

興梠大和（こうろき・やまと）神奈川県

駒井玲紅（こまい・りく）東京都

小峯佑斗（こみね・ゆうと）東京都

桜木せな（さくらぎ・せな）米国

佐藤流星（さとう・りゅうせい）千葉県

碩大翔（せき・やまと）千葉県

冨澤琉（とみざわ・りゅう）東京都

西山巳喜多（にしやま・いよた）東京都

根本純志（ねもと・あつし）栃木県

蓮水航太朗（はすみ・こうたろう）大阪府

濱屋元希（はまや・もとき）大阪府

平石愛葵（ひらいし・あいき）鹿児島県

平岡幹基（ひらおか・もとき）神奈川県

深水柊人（ふかみ・しゅうと）福島県

福嶋涼斗（ふくしま・すずと）千葉県

福田結聖（ふくだ・ゆうせい）兵庫県

福間しん（ふくま・しん）大阪府

舩水健佑（ふなみず・けんすけ）愛知県

本田高優（ほんだ・たかまさ）栃木県

松尾帆高（まつお・ほだか）兵庫県

望月清秀（もちづき・せいしゅう）静岡県

渡邊絢斗（わたなべ・あやと）静岡県