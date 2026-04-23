◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平選手が、6回無失点の好投を披露。3勝目とはなりませんでしたが、160キロを連発して打者を圧倒しました。

今季4度目の先発となった“投手・大谷”は、初回ピンチを背負うも、3つのアウトを三振。2回から4回まで相手打線を3イニング連続で三者凡退に抑える圧巻の投球をみせると、5回にはパトリック・ベイリー選手の打席で、この日最速となる100.6マイル(161.9キロ)のストレートを記録します。

6回には初めて3塁までランナーを進められますが、最後はケーシー・シュミット選手にスイーパーで空振り三振。ピンチを脱しマウンド上でほえた大谷選手は、6回91球、無失点5安打7奪三振で降板しました。

この日の大谷選手はストレートがキレッキレ。投じた全91球の52％に及ぶ47球がストレートで、そのうち160キロ超えは16球でした。

さらに最速は100.6マイル(161.9キロ)を記録するなど、ここまで4試合に登板したストレートの平均球速は『97.6マイル(約157キロ)』でしたが、それを上回る『98.8マイル(159キロ)』でジャイアンツ打線を制圧しました。