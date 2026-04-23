【「薬屋のひとりごと」原作小説カフェ】 東京会場：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店 開催期間：5月14日～7月5日 大阪会場：BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店 開催期間：5月28日～6月28日

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エルティーアールは、イマジカインフォスが発行する「薬屋のひとりごと」の原作小説カフェを5月14日から東京で、5月28日から大阪で期間限定でオープンする。

□「薬屋のひとりごと」原作小説カフェ公式サイト

「温」「清」「安」をテーマにした体に優しい薬膳料理

このカフェでは本作のテーマである「薬」から着想し、物語とはまた別の視点で「薬膳」の考え方を取り入れ、「温」、「清」、「安」の3カテゴリーを軸に構成された、心と体をいたわるメニューを展開する。

例えば、冬の園遊会で体を温めた猫猫のエピソードをイメージした「牛肉のせいろ」、壬氏の体調を気遣い、塩分を摂らせたシーンをイメージした「きのことあさりのせいろ」、柑橘香るたれで楽しむ「蒸し鶏のせいろ」や胡桃とかぼちゃの種、はちみつとベリー、はとむぎとシナモンなどの蒸しパンの他、「温」「清」「安」にフォーカスしたお茶など、1つ1つに工夫を凝らした身体に優しく、フォトジェニックなメニューが揃っている。

また5月13日発売の「薬屋のひとりごと」初の公式レシピ本「薬屋のひとりごと猫猫の調合書（レシピ）」に収録されている「体調確認の鶏粥」、「恍惚の毒見スープ」、「友情の氷菓」などが公式監修のもと「物語メニュー」として登場する。

開催概要

東京／池袋会場

開催期間：5月14日～7月5日

会場：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

（東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階）

大阪／梅田会場

開催期間：5月28日～6月28日

会場：BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店

（大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪6階）

事前予約をするとミニ色紙がもらえる

カフェ利用を事前予約して、メニューを注文すると、1名に1枚猫猫と壬氏が描かれた描き下ろし「ミニ色紙（全1種）」がもらえる。事前予約には予約金660円／1名が必要。1回の申込で4席まで予約できる。

※画像はイメージです。

せいろメニュー

牛肉のせいろ（2,090円）

生姜やオイスターソースの牛肉がメインのせいろ蒸し。冬の園遊会で生姜や柑橘の皮を使い、体を温めたエピソードを表現。主食は3種類から選択できる。

きのことあさりのせいろ（2,090円）

塩麹を使ったきのことあさりがメインのせいろ蒸し。壬氏の体調を気遣い、塩分を摂らせたエピソードを表現。主食は3種類から選択できる。

蒸し鶏のせいろ（2,090円）

柑橘ソースの蒸し鶏がメインのせいろ蒸し。主食は3種類から選択できる。

胡桃とかぼちゃの種の蒸しパン（1,090円）

胡桃とかぼちゃの種をトッピングした蒸しパン。

はちみつとベリーの蒸しパン（1,090円）

はちみつとフリーズドライのいちごをトッピングした蒸しパン。

はとむぎとシナモンの蒸しパン（1,090円）

甘く炊いたはとむぎとシナモンをトッピングした蒸しパン。

※画像はイメージです。

お茶メニュー

生姜玄米茶（1,190円）

生姜が香るほうじ玄米茶。

薄荷茶（1,190円）

ミントのお茶。

黒豆茶（1,190円）

黒豆のお茶。

※画像はイメージです。

物語メニュー

体調確認の鶏粥（890円）

猫猫は、視線をじっと壬氏に向ける。「……食べていいぞ」（待ってました！）

壬氏の体調確認に訪れた猫猫がご相伴に与った水連特製の鶏粥。

「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」

恍惚の毒見スープ（690円）

娘の目が一瞬、見開かれたと思うと、急にとろんととろけるような笑みを浮かべた。

猫猫が園遊会で毒見をしたスープ。

「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」

友情の氷菓（アイス）（1,390円）

「それって」「見ての通り、氷菓（アイス）だよ」

猫猫、小蘭、子翠が3人で食べた友情の味。※猫猫の気持ちになって、自分で混ぜて冷やし固めて完成させるメニュー。「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」

“媚薬”カカオパフェ（1,290円）

コーヒーゼリーやチョコを使ったミニパフェ。原作小説1巻8話「媚薬」からイメージしたメニュー。

二層の謎（ミステリー）ラテ（1,090円）

抹茶と紫芋の二層アイスラテ。

サイドドリンク（690円）

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

※画像はイメージです。

オリジナルグッズ

【アクリルキーホルダー（ランダム4種）】

770円

【和紙ステッカー（ランダム4種）】

550円

【スクエア缶バッジ（ランダム8種）】

660円

【アクリルブックマーカー（猫猫）】

880円

【アクリルブックマーカー（壬氏）】

880円

【A4クリアファイル】

550円

【巾着】

1,430円

【マグカップ】

2,200円

(C) 日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ