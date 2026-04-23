40歳で急逝した“名バイプレイヤー”の貴重映像に反響 SNS「本当に良い役者だった」「早すぎたよ」 『ショムニ』『古畑』などで活躍
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）が23日に放送され、2002年に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した俳優・伊藤俊人さんの過去映像が流れ、SNS上からも反響が寄せられた。
【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
この日のゲストは、俳優の高橋克実（65）。伊藤さんとはドラマ『ショムニ』で“人事課コンビ”として人気を博した。番組では、伊藤さんが亡くなる半年前に『徹子の部屋』に出演した際の映像が流れ、高橋も時折、笑みを浮かべながら映像を見つめていた。
伊藤さんの貴重な過去映像に、視聴者からも「本当に良い役者だった」「本当に早すぎたよ」「伊藤俊人さんの映像出てきて嬉しくなった…」とのコメントが、SNSに寄せられた。
【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
この日のゲストは、俳優の高橋克実（65）。伊藤さんとはドラマ『ショムニ』で“人事課コンビ”として人気を博した。番組では、伊藤さんが亡くなる半年前に『徹子の部屋』に出演した際の映像が流れ、高橋も時折、笑みを浮かべながら映像を見つめていた。
伊藤さんの貴重な過去映像に、視聴者からも「本当に良い役者だった」「本当に早すぎたよ」「伊藤俊人さんの映像出てきて嬉しくなった…」とのコメントが、SNSに寄せられた。