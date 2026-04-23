『相席食堂』で、千鳥・ノブがプライベートでサーフィンを楽しんだ際の写真が公開され、その衝撃的な姿に大悟が大笑いする一幕があった。

【映像】ノブの衝撃的なサーファー姿

4月21日放送の『相席食堂』では、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が、サーファーの聖地として知られる千葉県一宮町で「キムタクの足跡」を追う相席旅に出た。サーフィンのインストラクターに「一宮海岸のほうでサーフィンをしているのを見た」と目撃情報を聞き、その近くにあるカフェへ。

そこで相席したのは、元プロサーファーの店員・りこさん。小杉が「木村拓哉さんがここでサーフィンしてたの知ってます？」と切り出すと、りこさんからは「木村拓哉さんと一緒にYouTube撮影をさせてもらった」と驚きの回答が。

さらに、りこさんの口からは「2年前、千鳥のノブさんも一緒に…」「去年の夏もプライベートで一緒にサーフィンした」と、ノブとの交流が明かされた。

日焼けしたサーファーたちに挟まれ、海風で髪の毛が片側に激しくなびいているノブのプライベート写真が公開されると、大悟は「大ハゲやん」と大笑い。ノブは「誰が（海原）はるか・かなたさんやねん！」と苦笑いし、スタジオは爆笑に包まれた。

憧れのスターを追っていたはずが、図らずもノブの“聖地巡礼”をしてしまった小杉は「俺、ノブを追ってますやん！」と嘆いた。