日本のマダムを魅了、北朝鮮が見える展望台にも　5TION の2泊3日韓国旅行イベントが成功裏に終了

K-POPグループ「5TION」が日本ファンとの旅行イベントを行った。

メンバーとファンの交流の場として企画されたものだ。

【写真】5TIONファンの日本マダムたち

4月18日から20日にかけて行われた韓国ファンミーティングツアーは、京畿道（キョンギド）の一山（イルサン）や坡州（パジュ）エリアを中心に行われた、参加者たちは美しい夜景を楽しんだり、伝統的な味噌作りを体験したほか、北朝鮮が見える鳥頭山統一展望台を訪れるなど、韓国の文化に深く触れる多彩なプログラムを楽しんだという。

さらに、メンバーがファンのために用意したルーフトップでのディナーショーでは、6年ぶりとなる新曲『君の味方だよ』のステージが初公開された。

5TIONはコロナ禍の時期を除き、10年以上にわたって日本ファンを韓国に招待するツアーを継続してきた。これまでもソウルや釜山（プサン）といった主要都市だけでなく、済州島（チェジュド）、水原（スウォン）、江原道（カンウォンド）、京畿道など各地を案内し、韓国の隠れた魅力を日本のファンに伝え続けている。

今回のツアーを終えたメンバーは、長年応援してくれている日本ファンと毎年特別な思い出を積み重ねられる喜びとともに、新曲を目の前で披露できたことが、より感慨深かったと感謝の気持ちを伝えている。6年ぶりの新曲リリースを機に、本格的に活動を再開した5TIONは、今後もテレビ出演やライブなどを通じて、ファンとの交流をさらに広げていく予定だ。