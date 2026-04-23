【KFC】単品購入より“420円”安い「こどもの日バーレル」発売　特典で対象5品も割引に

ケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）は、2026年5月1日(金)から5月6日(水)の6日間限定で「こどもの日バーレル」を販売する。※文中価格は全て税込表記

【画像】購入者限定で割引になる対象5品はこちら

「こどもの日バーレル」は、「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、ボリューム感のあるセット。「オリジナルチキン」は、11種類のハーブとスパイスで味付けしたKFCの看板商品で、骨からほろりと外れるほどやわらかく、子どもにも人気の高いメニューだ。また、「ナゲット」は、同じく11種類のハーブとスパイスで味付けしたロングセラーのサイドメニュー。骨がなく、一口サイズで食べやすいため、幅広い世代から支持されている。

価格は、単品を組み合わせた場合と比べて420円安い。さらに購入者特典として、「ポテト」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー」を、各2個390円（通常価格より190円引き）で購入できる。

〈商品概要〉

■商品名

「こどもの日バーレル」…2,230円(単品積上げ価格2,650円)

（オリジナルチキン7ピース、ナゲット5ピース）

※「バーレル」はKFC独自の樽型パッケージ

「こどもの日バーレル」発売（画像はイメージ）

■販売期間

2026年5月1日(金)〜5月6日(水)の6日間

■販売店舗

全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がある

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある

■追加でおトク(各2個390円)

「こどもの日バーレル」を購入すると「ポテトS」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスローS」2個が、それぞれ390円で何個でも購入できる。