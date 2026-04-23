新潟から全国に誇りたいグルメ。今回は子ども連れや女子会に人気の新潟市江南区のカフェを取材。“豆腐”を使った、ふわふわフレンチトーストを紹介します。

JR亀田駅すぐそばにある『MANARSCAFE』。



【桶屋美圭アナウンサー】

「階段を上って店内に入ると、まるで絵本の世界に入り込んだような心踊る空間が広がっています」



スタッフがDIYでこだわりを詰めた店内には、一人でも気軽に立ち寄れるようカウンターが設けられているほか…



【MANARSCAFE 佐藤智美 店長】

「駅が近いので学生さんも結構いらっしゃるかなと思って、テーブル席も多く作っていたが、お子様連れがどんどん増えていって」



小さな子どものいる家族もリラックスして過ごせるよう、テーブル席を座敷に変えたと言います。



お客を思う気持ちは内装だけでなくメニューにも。多くの人に喜んでほしいと増えていったメニューの数はパスタやカレーなど70種類以上に上ります。その中でも店の看板が…



【MANARSCAFE 佐藤智美 店長】

「自家製で食パンを焼いているが、豆腐が入っている豆腐食パンを使ったフレンチトーストが一番人気」



豆腐を使った食パンで作るフレンチトーストです。主役となる食パンは卵や牛乳などに半日漬け込み、バターで丁寧に焼いていきます。



ところでなぜ“豆腐”なのでしょうか？



【MANARSCAFE 佐藤智美 店長】

「口溶けもとろけるように、カロリーも抑えられるというところで、色々試行錯誤した結果、豆腐が一番よかった」



試行錯誤の末たどり着いたヘルシーでおいしいフレンチトースト。



今回は一番人気の〈ティラミスフレンチトースト1300円 ※ハーフは950円〉を選びました。ラムレーズンのソースをつけていただきます。



【桶屋美圭アナウンサー】

「ふわっふわ。口当たり滑らかなパンに芳醇な甘さのラムレーズン、そこにまろやかなマスカルポーネが加わって全てのバランスが絶妙」



さらに、エスプレッソをかけると味変も楽しめます。



【桶屋美圭アナウンサー】

「一気に大人の味になりました」



女子会で利用する人も多いというMANARSCAFE。



【MANARSCAFE 佐藤智美 店長】

「落ち着いてちょっとホッとできる場所だったり、友達と来て楽しんでいただける場所として、帰って来たという感じで過ごしてもらいたい」