【Amazon：Mould King ブロック玩具】 期間：4月23日0時～4月29日23時59分

「子供リモコンブルドーザー積み木おもちゃ」（15084）

Amazonにて、Mould Kingのブロック玩具が特別価格で販売されている。期間は4月2日23時59分まで。

今回、「子供リモコンブルドーザー積み木おもちゃ」（15084）や、「スポーツカーブロックキット」（10208）、「科学技術スポーツカー積み木セット」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「子供リモコンブルドーザー積み木おもちゃ」（15084）

本商品は、ブルドーザーを再現したモデル。完成モデルのサイズは18×4×7.5インチ（縦×横×高さ）で、2.4GリモコンとAPP制御システムに対応している。

「スポーツカーブロックキット」（10208）

アメリカのクラシックマッスルカーを思わせるデザインのモデル。

「科学技術スポーツカー積み木セット」（10012）WX10012オープンカー

本商品は、クラシックカーを再現した技術レトロカーキット。2つのドアは開閉できる。