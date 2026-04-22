グラビアアイドル・長澤茉里奈が19日、自身のインスタグラムにタイでの衝撃の2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】距離近すぎない？ 「おっきなネコちゃん」の隣で寝そべりショット

水かけ祭りとしても知られるタイの「ソンクラーン」。14～16日にはグラビア撮影イベントも開催され、長澤はタレントでグラビアアイドルの清水あいりらと参加し、ずぶ濡れではしゃぐ動画などを投稿していた。



長澤は「あいりさんとおっきぃ猫ちゃんだ～!!と大興奮だった虎さんとのツーショット特典会」と記し、どう見ても「猫ちゃん」には見えない獰猛そうな動物の横で、あごに両手を置いて寝そべる姿をアップ。一方、清水も18日に「念願のおっきいにゃんこたちと触れ合えた…」と投稿。白のワンピースを身にまとって、腰掛けながら触れ合うショットを公開している。



清水は寝そべりながらトラをなでるカットではベアトップの隙間から豊かな膨らみがこぼれ気味に。ほかにも赤ちゃんをひざの上に抱いて、ミルクをあげる光景も。「かわいすぎて苦しい ミルクあげてる時のおててフミフミしててたまらん 赤ちゃんトラがかわいすぎて 私の眉毛えらい八の字になってた…」とメロメロ状態になったことを伝えた。



長澤もひざ上抱っこでミルクを飲ませながらヨシヨシする動画をアップ。勢いよく飲むトラを愛でながら満足げに白い歯をのぞかせていた。「ほーんと可愛すぎて癒されまくった 全世界の猫科のみんながずっと幸せに暮らしていけますように」とつづっている。



2人のインスタに、ファンも「さすが猫好き」「子供でも猫さんデカいね」「大きいにゃんこかわいい」「大きすぎるにゃんちゃんで、ちょっと心配」と猫にのっかる声も。「ちょっと虎さん代わってくれよ」「REALジャスミンか」「美女と野獣」といったコメントも寄せられていた。



長澤は1995年生まれ、埼玉県出身。2016年に「ミスiD2016」で一般投票1位を獲得。アイドルユニットなどを経て、21年にはプロテストに合格し、プロ雀士としても活動している。清水は1992年生まれ、大阪府出身。「関西弁あいうえお」などインパクト抜群のネタでバラエティー番組で話題を呼んだほか、23年にはNHKの大河ドラマ「どうする家康」に出演。24年には一般男性との結婚も発表した。



（よろず～ニュース編集部）