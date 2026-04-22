栗山は18日に1軍昇格、同日9回に代打で中前打

20日のパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」にGG佐藤さん、T-岡田さんが出演し、西武・栗山巧外野手について語った。

今季を締めくくりのシーズンとして迎えた栗山は、18日に1軍昇格。その日の試合の9回、代打で出場した。今季は打撃フォームも変更。バットも短く持ち、柳川大晟投手のストレートをセンター前へとはじき返した。その姿を、GG佐藤さんとT-岡田さんも「かっこいい」と称賛。1塁上でガッツポーズを見せた栗山に、GG佐藤さんは「2000本以上打ってもこのガッツポーズするんだぜ？ どれだけ1本打つことが難しいかっていうことだよな」としみじみと語った。

さらに「こんなに短く持ってなかったもん。まだできるんじゃない？」と続けると、栗山がベンチで見せた笑顔に「ほら喜んでいるもん。撤回していいぞ栗山！ その目は死んでないよ！ いけるよまだ！」とエールを送った。「今年一年、栗山のプレーを目に焼き付けることは最重要事項かもしれない。逃しちゃだめだと思う」というGG佐藤さん。「花道を作ってほしいので、ライオンズはAクラスとか、最後いいところまで戦ってほしいな」と期待を寄せた。

T-岡田さんも「チームがちょっと波に乗れない時にベテランの力を借りたい。そのプレーが流れを変えることもあるので、これからも期待したいですよね」と締めた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）