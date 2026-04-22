平塚競輪の新イメージキャラクター中田花奈（31）が22日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。5月1日から6日まで同競輪場で行われるG1「第80回日本選手権競輪」の魅力をアピールした。

S級S班の吉田拓矢（茨城）、真杉匠（栃木）、郡司浩平（神奈川）、寺崎浩平（福井）、古性優作（大阪）ら強豪が集結する。

注目の“競輪ダービー”に向け、中田は「地元の郡司選手や松井宏佑選手に注目しています」ときっぱり。自身はプロ雀士としても活躍しており「私は麻雀では（点数を）リードしておきたいタイプ。だから競輪でも先行する選手に期待します。競輪はラインなど人と人のつながりがあり、勉強していきたい」と笑顔で話した。

25日に開催記念事前イベントとして現地でトークショーに出演するほか、最終日（6日）にはプレゼンターを務め、トークショーを行う。

また、節間は4日にミラノ・コルティナ五輪スキー・ジャンプ混合団体銅メダルの小林陵侑がゴールデンレーサー賞のプレゼンター、6日に近藤真彦がスペシャルプレゼンターとして登場するなど楽しい企画が目白押しだ。売り上げ目標は168億円。