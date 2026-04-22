節約中でも「おしゃれ」我慢しない！【AMERICAN HOLIC】値下げ中の「フラットシューズ」

節約中でも無理せずおしゃれを楽しむなら、セールアイテムを上手に取り入れるのがポイント。特に春から夏への変わり目は、天候や気温に左右されにくい小物で変化をつけるのがおすすめです。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のお買い得シューズに注目。毎日コーデに使いやすい、フラットタイプの注目アイテムをピックアップしました。

華やかなデザインがコーデのアクセントにピッタリ

【AMERICAN HOLIC】「メリージェーンバレエシューズ」\3,142（税込・セール価格）

ストラップ付きのメリージェーンデザインが、足元に品の良さをプラスしてくれるフラットシューズ。パンプスのような上品さと、バレエシューズのような甘さがミックスされた一足です。柄が入っているから、シンプルなコーデに合わせるだけで華やかなアクセントに。ブラックドットのほか、パンチの効いたレオパード柄も展開されています。

シャープな爪先とメタルディテールで足元がスマートに

【AMERICAN HOLIC】「フラットパンプス」\2,693（税込・セール価格）

シャープなつま先とさりげないメタルディテールが、足元をスマートに見せてくれる一足。シンプルながらもアクセントが効いていて、カジュアルにもきれいめコーデにも合わせやすいデザインです。「クッション性が抜群なインソールで足を包み込む」と公式サイトにあるように、履き心地にも期待ができるアイテム。通勤やオフィスシーン、参観日などきちんと感を意識したい場面にも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。