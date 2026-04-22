【しまむら最新チラシ】4月22日から「大創業祭」開催中！日用品から着回し力抜群のトップス＆パンツまで厳選アイテムがお得に《26日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

2026年4月22日から26日まで、「大創業祭」と銘打った大セールを実施中。22日から24日までの3日間は日替わりの特価商品に注目です。そのほかにも、ヘビロテ必至のTシャツやパンツ、ワンピースをはじめ、帽子やバッグ、靴下などの小物も嬉しい価格になっています。

日替わり特価アイテムは110円から！

まずは注目の日替わり特価アイテムを紹介します。1商品につき、1人2点まで購入可能です。

【4月22日】

ジップパーカ（レディース）、ブラウス（レディース）、ジップパーカ（メンズ）、パンツ各種（メンズ）...各770円

【4月23日】

Tシャツ（レディース）、ブランドTシャツ（メンズ）、キャラクターボクサーブリーフ各種（メンズ／2枚組）、パジャマ各種（ベビー）...各550円

【4月24日】

洗たく槽クリーナー、キッチンタオル、消臭・芳香剤各種...各110円

アクセサリー各種...220円

初日に登場するジップパーカは接触冷感やUVカット機能などがついたこれからの季節に嬉しい高機能アイテム。1000円以下でゲットできるのは嬉しいですね。

日替わり特価アイテムはどれも数に限りがあるので、気になるアイテムを見つけたらお早めに。

そのほか、秋口まで使える「七分袖Tシャツ（レディース）」や通学服に最適な「Tシャツ各種（ガールズ）」、お得な時こそゲットしておきたい「サニタリーショーツ各種」などが各330円という驚きの価格。

さらに、大きいサイズの「プルオーバー各種（レディース）」のほか、「ショルダーバッグ各種（レディース）」や「パンツ各種（レディース）」などは各550円。

また、大きいサイズの「ワンピース各種」や、「ニットカーディガン（レディース）」などが各770円に。お得な「ニットベスト+Tシャツセット（レディース）」やオールシーズン使える「レギンスパンツ（レディース）」、「ワイドパンツ（レディース）」、「軽量スニーカー各種」などは各990円で登場しています。

そして、すみっコぐらしをはじめとした人気の「キャラクター肌掛けふとん各種（シングルサイズ）」は1650円です。

いずれも日替わり商品同様、数量限定販売、さらに1商品につき、1人2点まで購入が可能です。

最新トレンドはお得に楽しむのが正解！

近藤千尋さんがイメージモデルを務めるしまむらオリジナルブランド「SUNNY HOUSE」の最旬アイテムも要チェックです。

1枚でサマになる「ワンピース」(2420円)や、デザインに小技を効かせた「プルオーバー各種」（1639円）、オンオフ使える「ブラウス」（1639円）、大人カジュアルな着こなしを叶える「デニムシャツ各種」(1639円)や「デニムブラウス」(1639円)など、イチオシのトレンドアイテムが勢揃いです。

夏はアウトドアブランドが狙い目！

アウトドア総合ブランド「LOGOS」としまむらがタッグを組んだ「LOGOS DAYS」のアイテムも見逃せません。

吸水速乾、UVカット機能に優れた「Tシャツ各種」（1089円〜）、「ジップジャケット各種」（1089円）、「ショートパンツ」（1419円）など、これらのシーズンに活躍間違いなしのデザイン性と機能性を両立した優秀アイテムが多数ラインアップされています。

ゴールデンウィークなどでも活躍するアイテムをお得に手に入れるチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部