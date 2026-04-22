「こんなハラハラする内野安打初めてかもしれない」大谷翔平、“執念”の内野安打で53試合連続出塁…「厳しい状況で良くやりましたわ」球団歴代2位タイに
大谷が53試合連続出塁を達成した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間4月21日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で遊撃への内野安打で出塁し、53試合連続出塁を記録した。試合は1−3で敗れ、先発の山本由伸は7回6安打3失点で今季2敗目を喫した。
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大谷はカウント3ボール1ストライクからの5球目がABS（ロボット審判）でも判定は覆らずにフルカウントとなる中、6球目を遊撃方向へ流し打ちし、執念で内野安打にした。
この一打で、球団2位の記録であるショーン・グリーンの53試合に並んだ。球団1位はデューク・スナイダーの58試合で、メジャー記録は1949年にテッド・ウィリアムズが記録した84試合となっている。
初回の第1打席はパトリック・ベイリーのチェンジアップの前に空振り三振に倒れた。3回の第2打席も空振り三振に終わった。5回の第3打席は右飛に打ち取られている。
SNS上ではファンから「内野安打！！ やったー」「記録かかってるしこんなハラハラする内野安打初めてかもしれない」「よく内野安打に出来たな〜 厳しい状況で良くやりましたわ」「足速っ 連続出塁記録 伸ばした」と、続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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