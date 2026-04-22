「こんなハラハラする内野安打初めてかもしれない」大谷翔平、“執念”の内野安打で53試合連続出塁…「厳しい状況で良くやりましたわ」球団歴代2位タイに

大谷が53試合連続出塁を達成した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月21日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で遊撃への内野安打で出塁し、53試合連続出塁を記録した。試合は1−3で敗れ、先発の山本由伸は7回6安打3失点で今季2敗目を喫した。

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大谷はカウント3ボール1ストライクからの5球目がABS（ロボット審判）でも判定は覆らずにフルカウントとなる中、6球目を遊撃方向へ流し打ちし、執念で内野安打にした。

この一打で、球団2位の記録であるショーン・グリーンの53試合に並んだ。球団1位はデューク・スナイダーの58試合で、メジャー記録は1949年にテッド・ウィリアムズが記録した84試合となっている。