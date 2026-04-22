読むのが難しいと思う「丸ノ内線の駅」ランキング！ 2位「方南町」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の季節も落ち着き、新しい環境での生活にも少しずつ慣れてきた方が多いのではないでしょうか。心機一転、普段使い慣れない路線の路線図を眺めてみると、意外な読み方の駅名に驚かされることがあります。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「丸ノ内線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「そのままの読みなのですが、特殊な読み方をしそうな気配のある地名だと思います」（50代女性／埼玉県）、「簡単な感じなのに読みにくい」（30代女性／茨城県）、「読めなかったから」（50代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
回答者からは「読み方は知っているが、初見だと分からないと思う」（20代女性／東京都）、「『茗荷』が『みょうが』なのを忘れることもあります」（50代男性／新潟県）、「初めの漢字の読み方が分からないから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「丸ノ内線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：方南町／34票杉並区堀ノ内に位置する方南町（ほうなんちょう）駅。丸ノ内線分岐線の終着駅です。周辺は閑静な住宅街で、公園も多く子育て世代に人気のエリア。単純な漢字の組み合わせではありますが、「ほうなん」という読みがパッと出てこないという方が一定数いるようです。
回答者からは「そのままの読みなのですが、特殊な読み方をしそうな気配のある地名だと思います」（50代女性／埼玉県）、「簡単な感じなのに読みにくい」（30代女性／茨城県）、「読めなかったから」（50代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
1位：茗荷谷／129票文京区小日向に位置する茗荷谷（みょうがだに）駅。かつてこの付近の谷に茗荷畑が多くあったことが名前の由来です。筑波大学などの教育機関が集まる文教地区として知られます。「茗荷」という漢字が読めない、または「たに」か「だに」かで迷うといった理由で、断トツの1位となりました。
回答者からは「読み方は知っているが、初見だと分からないと思う」（20代女性／東京都）、「『茗荷』が『みょうが』なのを忘れることもあります」（50代男性／新潟県）、「初めの漢字の読み方が分からないから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)