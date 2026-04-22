RSK

写真拡大

いよいよGW。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？　東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日
□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼4月25日はどこが混む？
▼4月26日はどこが混む？
▼4月27日はどこが混む？
▼4月28日はどこが混む？
▼4月29日はどこが混む？
▼4月30日はどこが混む？
▼ 5月1日はどこが混む？
▼ 5月2日はどこが混む？
▼ 5月3日はどこが混む？
▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」4月25日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・川口JCT → 久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→柏IC　柏IC付近　10キロ
〈上り〉
・谷和原IC→ 流山IC　柏IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→川越IC　所沢IC付近　10キロ
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・稲城IC→八王子IC　日野BS付近　10キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→ 綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月25日（土）はどこが混む？【中部・関西】

【画像】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸自動車道
・名港潮見IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ　

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川出入口→京橋IC　京橋西合流付近　15キロ
〈上り〉
・須磨IC→深江IC　魚崎合流付近　10キロ

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・久喜IC→岩槻IC　蓮田SA付近　10キロ
・岩舟JCT→羽生IC　羽生PA付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　15キロ
・岩間IC→土浦北IC　千代田石岡IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC　三鷹TB付近　20キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□阪神高速道路
〈下り〉
・西宮IC→湊川JCT　京橋西合流付近　10キロ
〈上り〉
・須磨IC→西宮IC　芦屋合流付近　20キロ

「渋滞予想」4月27日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環自動車道
〈外回り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ
〈内回り〉
・川口中央IC→和光北IC　新倉PA付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　15キロ
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・上野原IC→八王子JCT　小仏TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月27日（月）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ

□阪神高速道路
・四ツ橋合流付近　10キロ
・西船場JCT付近（大阪方向）　10キロ
・南港中合流付近（大阪方向）　15キロ
・芦屋合流付近（大阪方向）　15キロ
・柳原西合流付近（姫路方向）　10キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ

「渋滞予想」4月28日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環状自動車道
〈外回り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ
〈内回り〉
・川口中央IC→和光北IC　新倉PA付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　10キロ
・上野原IC→八王子JCT　小仏TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・横浜青葉IC→東京IC　東京IC付近　10キロ
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月28日（火）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ

□阪神高速道路
・芦屋合流付近（大阪方向）　10キロ
・大浜合流付近（大阪方向）　10キロ
・湊川合流付近（姫路方面）　10キロ

「渋滞予想」4月29日（水）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC　柏IC付近　10キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ

「渋滞予想」4月29日（水）はどこが混む？【中部・関西】

【画像】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□東名高速道路
〈下り〉
・豊田上郷SIC→日進JCT　東郷PA付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川出入口→京橋　生田川合流付近　15キロ

「渋滞予想」4月30日（木）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ
〈上り〉
・上野原IC→八王子JCT　小仏TN付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月30日（木）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□阪神高速道路
・福島合流付近（大阪方向）　10キロ
・西長堀合流付近（大阪方向）　10キロ
・魚崎合流付近（大阪方向）　15キロ
・柳原西合流付近（姫路方向）　10キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ

「渋滞予想」5月1日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□関越自動車道
〈下り〉
・川越IC→東松山IC　高坂SA付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・海老名IC→相模原愛川IC　相模原愛川IC付近　10キロ
〈内回り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ
〈上り〉
・上野原IC→八王子JCT　小仏TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
・綾瀬SIC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」5月1日（金）はどこが混む？【中部・関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸道路
〈下り〉
・飛鳥IC→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ

□阪神高速道路
・森ノ宮合流付近　10キロ
・波除合流付近（大阪方向）　10キロ
・芦屋合流付近（大阪方向）　15キロ
・柳原西合流付近（姫路方向）　10キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ
・川口JCT→館林IC　羽生PA付近　40キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　35キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC　守谷SA付近　15キロ
・谷和原IC→土浦北IC　桜土浦IC付近　15キロ

□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□横浜横須賀道路
〈下り〉
・別所IC→逗子IC　逗子IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　30キロ
・嵐山小川IC→藤岡JCT　藤岡JCT付近　25キロ

□上信越自動車道
〈下り〉
・藤岡JCT→富岡IC　甘楽PA付近　15キロ

□東京外環状自動車道
〈外回り〉
・川口西IC→三郷JCT　三郷JCT付近　15キロ
・三郷南IC→京葉JCT　京葉JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　15キロ
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・多治見IC→恵那IC　屏風山PA付近　20キロ
・小牧東IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□東海環状自動車道
〈下り〉
・せと品野IC→可児御嵩IC　五斗蒔PA付近　15キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→関IC　各務原TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ
〈上り〉
・日進JCT→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　30キロ
・一宮IC→小牧JCT　小牧JCT付近　10キロ

□新東名高速道路
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　20キロ
〈上り〉
・豊田東JCT→岡崎東IC　岡崎東IC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊明IC→名港潮見IC　名港潮見IC付近　10キロ
・名港潮見IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　10キロ
〈上り〉
・刈谷ｽﾏｰﾄIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・菰野IC→甲賀土山IC　鈴鹿TN付近　10キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・小牧IC→岐阜羽島IC　尾西BS付近　10キロ
・養老JCT→関ヶ原IC　関ヶ原IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→京都南IC　旧山科ＢＳ付近　15キロ
〈上り〉
・茨木IC→大津IC　大津IC付近　30キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・大山崎JCT→笠取IC　宇治TN付近　15キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近　15キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・貝塚IC→泉南IC　高倉山TN付近　10キロ
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・高槻JCT・IC→宝塚北SIC　川西IC付近　15キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・深江サグ付近　10キロ

□西名阪自動車道
〈下り〉
・柏原IC→天理IC　天理IC付近　15キロ

□第二神明道路
〈下り〉
・武庫川出入口→名谷JCT　名谷JCT付近　35キロ
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□神戸淡路鳴門道
〈下り〉
・垂水JCT→室津PA　仁井TN付近　20キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・龍野西IC→赤穂IC　清水TN付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　15キロ
〈上り〉
・池田出口付近　10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈下り〉
・福山SIC→尾道JCT　尾道JCT付近　10キロ
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・因島北IC→尾道大橋出入口　向東BS　10キロ

□関門自動車道
〈上り〉
・新門司IC→下関IC　めかりPA付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・若宮IC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　35キロ
・鳥栖JCT→南関IC　山川PA付近　30キロ
・八幡IC→宮田SIC　神田TN付近　10キロ
〈上り〉
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

□東九州自動車道
〈下り〉
・行橋IC→椎田南IC　築城IC先付近　10キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・川口JCT→久喜IC　久喜IC付近　25キロ
・久喜IC→館林IC　羽生PA付近　10キロ
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC　加須IC付近　20キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC　守谷SA付近　15キロ
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ

□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　25キロ
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　25キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□東京外環状自動車道
〈外回り〉
・川口東IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈下り〉
・別所IC→逗子IC　逗子IC付近　15キロ
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　40キロ
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　18キロ
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ
〈上り〉
・豊田IC→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　額田TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　15キロ

□伊勢自動車道
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC　津IC付近　15キロ
〈上り〉
・久居IC→芸濃IC　芸濃IC付近　10キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・東海JCT→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　15キロ
〈上り〉
・刈谷SIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　15キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科ＢＳ付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科ＢＳ付近　20キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC　川西IC付近　10キロ
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近　15キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□西名阪自動車道
〈下り〉
・柏原IC→天理IC　天理IC付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川出入口→名谷JCT　名谷JCT付近　35キロ
〈上り〉
・深江サグ付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・池田出口付近　10キロ

□神戸淡路鳴門道
〈下り〉
・垂水JCT→室津PA　室津PA付近　30キロ
・津名一宮IC→洲本IC　洲本IC付近　10キロ
〈上り〉
・北淡IC→名谷JCT　舞子TN付近出口付近　15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・大三島IC→尾道大橋IC　向東BS付近　25キロ

□高知自動車道
〈下り〉
・大野原IC→川之江東JCT　川之江東JCT付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・八幡IC→若宮IC　神田TN付近　10キロ
・若宮IC→福岡IC　旧立花山BS付近　10キロ
・須恵SIC→鳥栖JCT　鳥栖JCT付近　15キロ
〈上り〉
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
〈上り〉
・栃木IC→羽生IC　羽生PA付近　25キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・那須IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→柏IC　柏IC付近　10キロ
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ
・岩間IC→土浦北IC　千代田石岡IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　30キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・稲敷IC→つくば牛久IC　牛久阿見IC付近　10キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　15キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　18キロ
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・駒門PASIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　20キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東富士五湖道路
〈下り〉
・富士吉田IC→須走IC　須走IC付近　10キロ

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC　　岡崎IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　20キロ
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　額田TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　20キロ

□伊勢自動車道
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC　津IC付近　15キロ
〈上り〉
・久居IC→芸濃IC　芸濃IC付近　10キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　10キロ
〈上り〉
・刈谷SIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS　付近　15キロ
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・須恵SIC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　10キロ
〈上り〉
・広川IC→筑紫野IC　基山PA先付近　15キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　20キロ

□東九州自動車道
〈下り〉
・今川SIC→椎田南IC　椎田南IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・久喜IC→岩槻IC　岩槻IC付近　15キロ
・栃木IC→加須IC　加須IC付近　35キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　20キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　15キロ
・十勝清水IC→夕張IC　穂別TN付近　15キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ
・友部JCT→土浦北IC　千代田石岡IC付近　20キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ
〈上り〉
・藤岡JCT→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　40キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・松井田妙義IC→富岡IC　富岡IC付近　10キロ

□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC　みどり湖PA付近　15キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・稲敷IC→つくば牛久IC　牛久阿見IC付近　10キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ
・酒々井IC→四街道IC　四街道IC付近　10キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　15キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　15キロ
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□東富士五湖道路
〈下り〉
・富士吉田IC→須走IC　須走IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・駒門PASIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　20キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・中津川IC→土岐IC　土岐IC付近　25キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　10キロ

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□東海北陸自動車道
〈上り〉
・郡上八幡IC→美濃IC　鶴形山TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・四日市JCT→長島IC　長島IC付近　10キロ
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　20キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・養老SAｽﾏｰﾄIC→一宮JCT　尾西BS付近　15キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【関西・中国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　15キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS付近　15キロ
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈上り〉
・和歌山北IC→泉佐野JCT　高倉山TN付近　15キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川出入口→湊川JCT　柳原西合流付近　20キロ
〈上り〉
・須磨IC→西宮IC　芦屋合流付近　25キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　20キロ

□神戸淡路鳴門道
〈上り〉
・津名一宮IC→名谷JCT　舞子TN付近　35キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・三原久井IC→河内IC　河内IC付近　10キロ
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ
・玉島IC→岡山JCT　二子TN付近　10キロ
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

□広島岩国道路
〈上り〉
・岩国IC→大野IC　玖波第二TN付近　10キロ

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・瀬戸田PA→尾道大橋IC　向東BS付近　20キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・須恵SIC→鳥栖JCT　鳥栖JCT付近　15キロ
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC　古賀SA付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA先付近　10キロ
・甘木IC→筑紫野IC　基山PA先付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

「渋滞予想」5月6日（水）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC　加須IC付近　20キロ
・西那須野塩原IC→矢板IC　矢板北PA付近　10キロ
・那須IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・松井田妙義IC→富岡IC　富岡IC付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・足柄スマートIC→秦野中井IC　大井松田IC付近　10キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ

「渋滞予想」5月6日（水）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月6日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC　10キロ

□神戸淡路鳴門道
〈上り〉
・津名一宮IC→淡路IC　淡路IC付近　15キロ