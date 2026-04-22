高橋克実、40歳で急逝の名優・伊藤俊人さんへの思い 『ショムニ』で共演していた
俳優の高橋克実（65）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演する。
【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
下積み生活が長く、転機は30代後半のドラマ『ショムニ』だった。『ショムニ』に出演しているときもアルバイトを続けていたという。かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇し喜んでくれるようになった。亡き両親との映画の思い出や、2002年5月24日に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した共演者・伊藤俊人さんへの変わらぬ思いなど、自身の原点と絆について明かす。
家庭では中学2年生の長男、小学5年生の長女を持つ2児の父。自分を追い越すほど成長した息子とのキャッチボールや、習い事に励む子どもたちとの賑やかな暮らしぶりを明かす。子育ては、14歳年下の妻が多くを担ってくれていると言い、感謝の言葉を口にする。
【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
下積み生活が長く、転機は30代後半のドラマ『ショムニ』だった。『ショムニ』に出演しているときもアルバイトを続けていたという。かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇し喜んでくれるようになった。亡き両親との映画の思い出や、2002年5月24日に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した共演者・伊藤俊人さんへの変わらぬ思いなど、自身の原点と絆について明かす。
家庭では中学2年生の長男、小学5年生の長女を持つ2児の父。自分を追い越すほど成長した息子とのキャッチボールや、習い事に励む子どもたちとの賑やかな暮らしぶりを明かす。子育ては、14歳年下の妻が多くを担ってくれていると言い、感謝の言葉を口にする。