『アラフォー賢者の異世界生活日記』TVアニメ化決定 ティザービジュアル＆原作インタビューが公開
「小説家になろう」にて連載中で、シリーズ累計発行部数415万部突破（電子書籍含む）の人気シリーズ『アラフォー賢者の異世界生活日記』（著者：寿安清／イラスト：ジョンディー）がテレビアニメ化されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと原作者インタビューが公開された。
【写真】アニメ『アラフォー賢者の異世界生活日記』ロゴ
本作は、ゲーム中のとある事故により異世界に転生した無職の“アラフォー”「ゼロス・マーリン」を主人公とする物語。
アニメーション制作スタジオはYANCHESTER、監督は稲垣隆行、シリーズ構成は金杉弘子、キャラクターデザインは藤田まり子が務める。
ティザービジュアルは、主人公「ゼロス・マーリン」が不敵な笑みを浮かべたビジュアルになっている。
併せて、原作者・寿安清と、原作イラスト・ジョンディーのインタビューが「メクリメクル」で公開された。
【写真】アニメ『アラフォー賢者の異世界生活日記』ロゴ
本作は、ゲーム中のとある事故により異世界に転生した無職の“アラフォー”「ゼロス・マーリン」を主人公とする物語。
アニメーション制作スタジオはYANCHESTER、監督は稲垣隆行、シリーズ構成は金杉弘子、キャラクターデザインは藤田まり子が務める。
ティザービジュアルは、主人公「ゼロス・マーリン」が不敵な笑みを浮かべたビジュアルになっている。
併せて、原作者・寿安清と、原作イラスト・ジョンディーのインタビューが「メクリメクル」で公開された。