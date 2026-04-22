話題のホテル「キャプション by Hyatt」の東西バーガーが限定コラボ！なんば 大阪の味が東京で楽しめるのは5月31日（日）まで
◆話題のホテル「キャプション by Hyatt」の東西バーガーが限定コラボ！なんば 大阪の味が東京で楽しめるのは5月31日（日）まで
「キャプション by Hyatt」の兜町 東京となんば 大阪、両ホテルのソーシャルハブ「Talk Shop」にて、2026年5月31日（日）までの期間限定で互いのレシピを共有したコラボバーガーが絶賛販売中！
金融街の歴史と新カルチャーが交差する東京・兜町と、食へのこだわりと遊び心にあふれた大阪・なんば。その土地でしか味わえなかった“らしさ”を互いの街にいながら体験できる、今だけの贅沢なコラボレーションをぜひチェックして。
国産牛のうまみを閉じ込めた、東京・兜町のシグネチャーバーガーが大阪へ
「＠キャプション」は、「キャプション by Hyatt 兜町 東京」で愛されるシグネチャーバーガー。
主役を張るのは、厳選された国産牛のパティ。そこへオリジナルのハウスソース、チェダーチーズの深いコク、ベーコンのスモーキーな風味、さらに香ばしいフライドオニオンが重なり合い、最後のひと口まで圧倒的な満足感を届けてくれる。金融街らしい洗練された味わいを、この機会にぜひ味わって。
ふっくらチキンなんばん×特製タルタル。大阪・なんばの限定復刻バーガーが東京へ
「キャプション by Hyatt なんば 大阪」からは、過去に好評を博した限定メニュー「裏なんバーガー」が復活。
低温調理でしっとりと仕上げた後、オーダーを受けてから揚げるこだわりのチキンなんばんに、紀州梅を贅沢に混ぜ込んだ特製「めっちゃ梅〜タルタル」を合わせた1品。ボリューム満点ながらも後味は驚くほど軽やか。まさに“裏なんば”らしい自由な発想から生まれた、唯一無二の味わいを頬張って。
東京らしい洗練をまとった「＠キャプション」と、大阪の遊び心を体現する「裏なんバーガー」。東西それぞれの“らしさ”がクロスオーバーする特別な1皿を通して、今だけのおいしい繋がりをぜひ体験して。
◆期間限定バーガーが楽しめる会場は？
キャプション by Hyatt 兜町 東京
日本橋兜町の中心に位置し、金融街の歴史とモダンなカルチャーを繋ぐ“まちのリビングルーム”ような存在を目指す「キャプション by Hyatt 兜町 東京」。東京メトロ茅場町駅から徒歩1分、日本橋駅からも徒歩2分と、東京駅を含む主要エリアへのアクセスが抜群なロケーションが魅力。全195室の客室は、機能性と遊び心を兼ね備え、アートを通じて兜町の魅力を表現している。
ホテルの中心には、誰もが気軽に立ち寄れるソーシャルハブ「Talk Shop」が設けられている。こだわりのバーガーやクラフトビールを片手に、旅人とローカルが自然に交わる開放的な空間。定期的なイベントに参加したり、偶然の出会いを楽しんだりと、日本橋兜町という街の魅力を自分らしいスタイルで体感して。
キャプション by Hyatt なんば 大阪
2024年6月に開業した「キャプション by Hyatt なんば 大阪」は、活気あふれる“裏なんば”エリアをホームグラウンドにするエネルギッシュな拠点。黒門市場や道頓堀、なんばグランド花月といった大阪を代表するスポットが徒歩圏内。館内には大阪弁のアートや日本刀をモチーフにした装飾、巻物のような読書灯など、天下の台所・大阪の歴史とユーモアを詰め込んだ全167室のポップな空間が広がっている。
このホテルにいわゆる「ロビー」はなく、中心にあるのは自由な社交場「Talk Shop」。コーヒーからカクテル、そして大阪のソウルフードまで楽しめる。仕事から遊びまで、ときには地元のタレントやアーティストのパフォーマンスや商店主のトークで盛り上がることのできる気の置けない社交場として、自由気ままに利用してみて。
「キャプション by Hyatt」の兜町 東京となんば 大阪、両ホテルのソーシャルハブ「Talk Shop」にて、2026年5月31日（日）までの期間限定で互いのレシピを共有したコラボバーガーが絶賛販売中！
金融街の歴史と新カルチャーが交差する東京・兜町と、食へのこだわりと遊び心にあふれた大阪・なんば。その土地でしか味わえなかった“らしさ”を互いの街にいながら体験できる、今だけの贅沢なコラボレーションをぜひチェックして。
国産牛のうまみを閉じ込めた、東京・兜町のシグネチャーバーガーが大阪へ
「＠キャプション」は、「キャプション by Hyatt 兜町 東京」で愛されるシグネチャーバーガー。
主役を張るのは、厳選された国産牛のパティ。そこへオリジナルのハウスソース、チェダーチーズの深いコク、ベーコンのスモーキーな風味、さらに香ばしいフライドオニオンが重なり合い、最後のひと口まで圧倒的な満足感を届けてくれる。金融街らしい洗練された味わいを、この機会にぜひ味わって。
ふっくらチキンなんばん×特製タルタル。大阪・なんばの限定復刻バーガーが東京へ
「キャプション by Hyatt なんば 大阪」からは、過去に好評を博した限定メニュー「裏なんバーガー」が復活。
低温調理でしっとりと仕上げた後、オーダーを受けてから揚げるこだわりのチキンなんばんに、紀州梅を贅沢に混ぜ込んだ特製「めっちゃ梅〜タルタル」を合わせた1品。ボリューム満点ながらも後味は驚くほど軽やか。まさに“裏なんば”らしい自由な発想から生まれた、唯一無二の味わいを頬張って。
東京らしい洗練をまとった「＠キャプション」と、大阪の遊び心を体現する「裏なんバーガー」。東西それぞれの“らしさ”がクロスオーバーする特別な1皿を通して、今だけのおいしい繋がりをぜひ体験して。
◆期間限定バーガーが楽しめる会場は？
キャプション by Hyatt 兜町 東京
日本橋兜町の中心に位置し、金融街の歴史とモダンなカルチャーを繋ぐ“まちのリビングルーム”ような存在を目指す「キャプション by Hyatt 兜町 東京」。東京メトロ茅場町駅から徒歩1分、日本橋駅からも徒歩2分と、東京駅を含む主要エリアへのアクセスが抜群なロケーションが魅力。全195室の客室は、機能性と遊び心を兼ね備え、アートを通じて兜町の魅力を表現している。
ホテルの中心には、誰もが気軽に立ち寄れるソーシャルハブ「Talk Shop」が設けられている。こだわりのバーガーやクラフトビールを片手に、旅人とローカルが自然に交わる開放的な空間。定期的なイベントに参加したり、偶然の出会いを楽しんだりと、日本橋兜町という街の魅力を自分らしいスタイルで体感して。
キャプション by Hyatt なんば 大阪
2024年6月に開業した「キャプション by Hyatt なんば 大阪」は、活気あふれる“裏なんば”エリアをホームグラウンドにするエネルギッシュな拠点。黒門市場や道頓堀、なんばグランド花月といった大阪を代表するスポットが徒歩圏内。館内には大阪弁のアートや日本刀をモチーフにした装飾、巻物のような読書灯など、天下の台所・大阪の歴史とユーモアを詰め込んだ全167室のポップな空間が広がっている。
このホテルにいわゆる「ロビー」はなく、中心にあるのは自由な社交場「Talk Shop」。コーヒーからカクテル、そして大阪のソウルフードまで楽しめる。仕事から遊びまで、ときには地元のタレントやアーティストのパフォーマンスや商店主のトークで盛り上がることのできる気の置けない社交場として、自由気ままに利用してみて。