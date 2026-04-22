4月26日（日）よる10時30分より第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。

当記事では、4月19日（日）放送の第2話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

ミンソク（志尊淳）は支配人・水島（矢柴俊博）に頭を下げてベルマンとして働き始め、亡き養父・ジョンフン（オ・マンソク）の教えを胸に、子どもや車いす利用者の目線でホテルの問題点を改善していく。その様子は韓国本社にも伝わり、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）は警戒するが、養兄・ヒスン（キム・ドワン）はミンソクを近くで監視できるとほくそ笑む。

一方、桃子と幼馴染の拓人の距離感を知ったミンソクは複雑な思いを抱きつつ、かつて家族と暮らした町を訪れる。そこで、偶然拓人と鉢合わせて飲んだ帰り道、ミンソクは桃子の父の事故の話を聞き23年前の記憶をたどる。翌日、診療所を訪れ桃子が7歳の頃の写真を見たミンソクは、かつて出会った少女と桃子が同一人物だと確信するが…。

そんな折、こども食堂の少年・亮が失踪し、ミンソクと桃子が捜し出す。引っ越しが決まり、みんなと離れることを悲しむ亮にミンソクは大切にしている言葉「10回切って倒れない木はない」を伝えて元気づける。ミンソクに続いて桃子が語ったのは、23年前にミンソク（照）が桃子に伝えた言葉そのままだった。しかし、桃子はその言葉は「拓人が教えてくれた」と話し、すり替わってしまった記憶にミンソクは衝撃を受ける――。

養父・ジョンフンの言葉を思い出し、ベルマンとして奮起したミンソク。副支配人のスーツから一転、ベルマンの制服で登場したミンソクの姿にSNSでは絶賛の声が。支配人・水島に負けない姿勢やミンソクの良さに気づき始めているベルマンの夏目（松岡卓弥）との今後の関係にも注目の声が多数寄せられた。

ミンソクと拓人も急接近？事故に遭った両親の運び込まれた病院の前で切なくたたずむミンソクにばったり出会った拓人の「俺に会いたくて来たんだな」というポジティブすぎるセリフや、居酒屋のシーンでミンソクにときめいて見せるおちゃめな拓人、さらに“ミンチョク”呼びなどのユニークなやり取りが。公式アカウントから発信したタグ「#ミンタク」も盛り上がりを見せた。

桃子と穏やかな時間を過ごすミンソクの笑顔は増えていき、さらにミンソクと桃子の幼少期や病院でのエピソードも描いた第2話。二人が23年前に出会っていたことに気づいたミンソクに期待が高まったのもつかの間、桃子から告げられた言葉にミンソクはショックを受ける。なぜ記憶がすり替わっているのか…？

SNSでは、ラストに拓人が見せた意味深な表情への声も。ミンソクをめぐるまさかの展開に、第2話もXで世界・日本トレンド1位を獲得した。

4月26日（日）放送の第3話では、ミンソク、桃子、拓人の揺れ動く三角関係…そして、ミンソクが風見診療所に住むことに！

第3話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

第2話のあらすじ（ネタバレあり）も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/02.html

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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