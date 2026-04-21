昨夏に日本代表デビューの23歳MFが太ももの筋肉を断裂…残留を目ざすデュッセルドルフにとって手痛い離脱
ブンデスリーガ２部のデュッセルドルフは現地４月21日、田中聡の負傷を発表した。
クラブの公式サイトによれば、23歳のMFは18日に行なわれたブンデスリーガ２部の第30節・マクデブルク戦（０−２）の試合前のウォーミングアップ中に負傷。検査の結果、太ももの筋肉の断裂と診断された。当面の間はピッチを離れる。
昨夏のＥ-１選手権で日本代表デビューを飾り、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍した田中。加入後はここまでのリーグ戦で全試合に出場し、２アシストを記録していた。
現在はリーグで降格圏の17位に沈み、残留争い真っただ中のデュッセルドルフにとって、主力として活躍していた田中の離脱は大きな痛手となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブの公式サイトによれば、23歳のMFは18日に行なわれたブンデスリーガ２部の第30節・マクデブルク戦（０−２）の試合前のウォーミングアップ中に負傷。検査の結果、太ももの筋肉の断裂と診断された。当面の間はピッチを離れる。
昨夏のＥ-１選手権で日本代表デビューを飾り、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍した田中。加入後はここまでのリーグ戦で全試合に出場し、２アシストを記録していた。
現在はリーグで降格圏の17位に沈み、残留争い真っただ中のデュッセルドルフにとって、主力として活躍していた田中の離脱は大きな痛手となりそうだ。
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