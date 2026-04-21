ディズニー夏イベント「サマー・クールオフ」7月2日開幕 ミセスコラボのグッズやメニューも新たに登場
【モデルプレス＝2026/04/21】東京ディズニーリゾートでは、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を、7月2日（木）から9月14日（月）まで開催する。
【写真】「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」主なプログラム
2年目となる今年の「サマー・クールオフ」では、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場。
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が担当するイベントのテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が一部で用いられ夏を彩るほか、人気アトラクションが“びしょ濡れ”バージョンとして運行。キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」のファイナル公演や、限定グッズ、メニューなど、夏の暑さを吹き飛ばす爽快なコンテンツが目白押しだ。
夏のパークの醍醐味である“びしょ濡れ”プログラムがさらに充実する。東京ディズニーランドでは、「ガジェットのゴーコースター」が期間限定で“びしょ濡れ”バージョンとして登場。噴水のように湧き上がる水のなかをライドが勢いよく駆け抜けることで水が舞い、爽快気分を味わえる。パレードルートで実施する「ベイマックスのミッション・クールダウン」では、今年も「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が採用され、明るく軽快な音楽とともに夏のエンタメを満喫できる。あわせて「ベイマックスのハッピーライド」にも同楽曲が期間限定で加わる。
また、おなじみの「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れ MAX”」や、トゥーンタウン内の散水スポット「“びしょ濡れ”トゥーンタウン」など、至る所で涼を感じることができる。
東京ディズニーシーでも、予測不能な動きが人気の「アクアトピア」がびしょ濡れバージョンで運営される。なお、同アトラクションは9月14日（月）をもってクローズが決定しているため、この夏が最後の“逃げられないびしょ濡れ体験”となる。
メディテレーニアンハーバーでの散水プログラム「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」でも、スプラッシュタイムには「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」にのせてさらに勢いを増して水が噴き出し、楽しく涼しいびしょ濡れ体験を演出する。
2024年からゲストを魅了してきたシンデレラ城のプロジェクションマッピング「Reach for the Stars」が、ついにファイナルを迎える。期間中は「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」 として実施。7月2日（木）からはショー本編の終了後に、この期間だけの楽曲に合わせた特別な演出が追加され、夢を追い求めるキャラクターたちの物語をより華やかに締めくくる。
東京ディズニーランドではMrs. GREEN APPLE とのスペシャルなコラボレーショングッズを7月1日（水）より販売。音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズで、アップテンポな音楽であふれる夏のパークをもっと満喫できるアイテムだ。さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトが登場。今年は新たにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売される。
食の楽しみも充実している。東京ディズニーランドでは彩り豊かなシェイブアイスやローストビーフ丼、東京ディズニーシーでは2種類のグラニータ（フローズンドリンク）やカレー味の冷やしうどんなど、涼めるメニューが勢揃いする。
ディズニーホテルでも7月1日（水）〜9月14日（月）の期間、特別な夏を演出。東京ディズニーランドホテルでは映画『ピーター・パン』のロストキッズが用意した仕掛けをめぐるラリープログラムが、ディズニーアンバサダー（R）ホテルでは“夏の恵みの豊作を祝うフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」が開催され、宿泊者向けの楽しみが用意されている。
なお同期間は、通常休日の午後3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」がそれぞれ「アフター3 サマーパスポート」、「アフター5 サマーパスポート」に変更され、休日・平日かかわらず毎日利用可能となる。また、朝からパークを楽しみつつ午前11時以降に2つのパークを行き来できる「1デーパークホッパーパスポート」も期間限定で販売。日中の暑い時間を避けて夕方から楽しむなど、自分に合ったスタイルで夏の思い出を作ることができる。（modelpress編集部）
期間：7月2日（木）から9月14日（月）
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【写真】「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」主なプログラム
◆東京ディズニーリゾートの夏イベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」
2年目となる今年の「サマー・クールオフ」では、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場。
◆爽快なパーク体験に欠かせない“びしょ濡れ”アトラクション
夏のパークの醍醐味である“びしょ濡れ”プログラムがさらに充実する。東京ディズニーランドでは、「ガジェットのゴーコースター」が期間限定で“びしょ濡れ”バージョンとして登場。噴水のように湧き上がる水のなかをライドが勢いよく駆け抜けることで水が舞い、爽快気分を味わえる。パレードルートで実施する「ベイマックスのミッション・クールダウン」では、今年も「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が採用され、明るく軽快な音楽とともに夏のエンタメを満喫できる。あわせて「ベイマックスのハッピーライド」にも同楽曲が期間限定で加わる。
また、おなじみの「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れ MAX”」や、トゥーンタウン内の散水スポット「“びしょ濡れ”トゥーンタウン」など、至る所で涼を感じることができる。
東京ディズニーシーでも、予測不能な動きが人気の「アクアトピア」がびしょ濡れバージョンで運営される。なお、同アトラクションは9月14日（月）をもってクローズが決定しているため、この夏が最後の“逃げられないびしょ濡れ体験”となる。
メディテレーニアンハーバーでの散水プログラム「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」でも、スプラッシュタイムには「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」にのせてさらに勢いを増して水が噴き出し、楽しく涼しいびしょ濡れ体験を演出する。
◆感動のフィナーレ「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」
2024年からゲストを魅了してきたシンデレラ城のプロジェクションマッピング「Reach for the Stars」が、ついにファイナルを迎える。期間中は「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」 として実施。7月2日（木）からはショー本編の終了後に、この期間だけの楽曲に合わせた特別な演出が追加され、夢を追い求めるキャラクターたちの物語をより華やかに締めくくる。
◆Mrs. GREEN APPLEとのコラボグッズとメニュー
東京ディズニーランドではMrs. GREEN APPLE とのスペシャルなコラボレーショングッズを7月1日（水）より販売。音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズで、アップテンポな音楽であふれる夏のパークをもっと満喫できるアイテムだ。さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトが登場。今年は新たにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売される。
◆夏限定のひんやりメニュー＆ディズニーホテルの特別プログラム
食の楽しみも充実している。東京ディズニーランドでは彩り豊かなシェイブアイスやローストビーフ丼、東京ディズニーシーでは2種類のグラニータ（フローズンドリンク）やカレー味の冷やしうどんなど、涼めるメニューが勢揃いする。
ディズニーホテルでも7月1日（水）〜9月14日（月）の期間、特別な夏を演出。東京ディズニーランドホテルでは映画『ピーター・パン』のロストキッズが用意した仕掛けをめぐるラリープログラムが、ディズニーアンバサダー（R）ホテルでは“夏の恵みの豊作を祝うフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」が開催され、宿泊者向けの楽しみが用意されている。
◆夕方からお得に遊べる期間限定パスポートも登場
なお同期間は、通常休日の午後3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」がそれぞれ「アフター3 サマーパスポート」、「アフター5 サマーパスポート」に変更され、休日・平日かかわらず毎日利用可能となる。また、朝からパークを楽しみつつ午前11時以降に2つのパークを行き来できる「1デーパークホッパーパスポート」も期間限定で販売。日中の暑い時間を避けて夕方から楽しむなど、自分に合ったスタイルで夏の思い出を作ることができる。（modelpress編集部）
■サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort
期間：7月2日（木）から9月14日（月）
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