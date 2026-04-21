【エヴァRT初号機スカイライン R32 GT-R】 7月29日頃 発売予定 価格：4,290円

ハセガワは、1/24スケールプラモデル「エヴァRT初号機スカイライン R32 GT-R」の完成見本を公開した。製品は7月29日頃発売予定で、価格は4,290円。

本製品は2025年9月に東京タワーで開催されたイベント「エヴァレーシング × RED°TOKYO TOWER」で登場した「エヴァンゲリオン レーシング」展示車両「エヴァRT初号機スカイライン R32 GT-R」を再現したプラモデル。ボディパーツカラーはパープルで、窓の塗り分けシールが付属する。専用のデカールが付属し、塗装、デカールを貼り付ければイベント出展時の車両が完成する。

「スカイライン R32」（BNR32）は1989年から1994年にかけて製造された日産の車両。専用設計のターボエンジン、電子制御トルクスプリット4WDなど、当時の最新システムを備えていた。2025年1月にはコンバージョンEVとして東京オートサロン2025で展示されている。

完成見本

製品仕様

2025年展示時の車両

(C) カラー