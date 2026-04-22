高須幹弥「これから爆益するのではないか」ホルムズ海峡解放による株価上昇の行方を分析
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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「アラグチ外相「ホルムズ海峡解放する」→日経平均先物6万！S&P500最高値更新！→革命防衛隊「解放しない」→商船20隻一部引き返す」を公開した。動画では、イランによるホルムズ海峡の解放宣言とそれに伴う経済への影響、そしてアメリカのトランプ大統領の巧みな戦略について、独自の視点で語っている。
高須氏は冒頭、イランのホルムズ海峡解放の発表を受け、原油価格が下落し、S&P500が最高値を更新したことや日経平均先物が6万円を突破したことに言及。「ようやく戦争が終結していくという流れになって、経済活動も元に戻りつつある」と述べ、当初の予想通り、トランプ大統領が株価を押し上げ、インフレ懸念を後退させていると分析した。
イランのアラグチ外相がホルムズ海峡の完全解放を宣言した一方で、イラン国内では意見の対立が生じていると指摘する。ガリバフ国会議長は、アメリカの海上封鎖が続く限り海峡を開放しないと発言。さらに、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信もアラグチ外相の発表を批判し、通行できるのは許可を受けた商船に限ると報道したという。また、ロイター通信の情報を引き合いに出し、海峡に向かっていた約20隻の商船が途中で停止し、一部が引き返した事態についても触れた。
高須氏は、アメリカ軍によるホルムズ海峡の逆封鎖が最も効果を発揮していると語る。軍事攻撃を仕掛けることなく、海峡の外に軍艦を配置してイランのタンカーを引き返させるだけで、イランの石油輸出を阻んでいる現状を説明。この状況について「イランにとって大きな収入源である原油の輸出ができない状態になっている。収入が絶たれて兵糧攻めのような状態に陥っている」と語り、アメリカの戦略を「作戦としては見事だなと思いました」と評価した。経済的な疲弊が続けば国民の不満が爆発し、暴動につながる可能性もあるため、イラン政府は非常に厳しい状況に追い込まれていると分析する。
最後は、今後の核合意に関する直接協議において、ウラン濃縮の制限期間などを巡る駆け引きが続くものの、経済制裁で弱気になっているイランが最終的に譲歩し、戦争が早期に終結することを期待すると述べた。また、世界的な経済活動の再開や株価上昇の好材料に触れ、「これからが爆益するのではないかなと思っております」と語り、投資家にとって明るい見通しを示して動画を締めくくった。
高須氏は冒頭、イランのホルムズ海峡解放の発表を受け、原油価格が下落し、S&P500が最高値を更新したことや日経平均先物が6万円を突破したことに言及。「ようやく戦争が終結していくという流れになって、経済活動も元に戻りつつある」と述べ、当初の予想通り、トランプ大統領が株価を押し上げ、インフレ懸念を後退させていると分析した。
イランのアラグチ外相がホルムズ海峡の完全解放を宣言した一方で、イラン国内では意見の対立が生じていると指摘する。ガリバフ国会議長は、アメリカの海上封鎖が続く限り海峡を開放しないと発言。さらに、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信もアラグチ外相の発表を批判し、通行できるのは許可を受けた商船に限ると報道したという。また、ロイター通信の情報を引き合いに出し、海峡に向かっていた約20隻の商船が途中で停止し、一部が引き返した事態についても触れた。
高須氏は、アメリカ軍によるホルムズ海峡の逆封鎖が最も効果を発揮していると語る。軍事攻撃を仕掛けることなく、海峡の外に軍艦を配置してイランのタンカーを引き返させるだけで、イランの石油輸出を阻んでいる現状を説明。この状況について「イランにとって大きな収入源である原油の輸出ができない状態になっている。収入が絶たれて兵糧攻めのような状態に陥っている」と語り、アメリカの戦略を「作戦としては見事だなと思いました」と評価した。経済的な疲弊が続けば国民の不満が爆発し、暴動につながる可能性もあるため、イラン政府は非常に厳しい状況に追い込まれていると分析する。
最後は、今後の核合意に関する直接協議において、ウラン濃縮の制限期間などを巡る駆け引きが続くものの、経済制裁で弱気になっているイランが最終的に譲歩し、戦争が早期に終結することを期待すると述べた。また、世界的な経済活動の再開や株価上昇の好材料に触れ、「これからが爆益するのではないかなと思っております」と語り、投資家にとって明るい見通しを示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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