全年代で男女共に糖質摂取量が基準値超え！多くの人が勘違いしている脂肪がたまる大きな原因とは！？【内臓脂肪の話】

全年代で男女共に糖質摂取量が基準値超え！多くの人が勘違いしている脂肪がたまる大きな原因とは

全年代男女ともに糖質摂取量は過多

下のグラフは、サッポロビール株式会社が20～60代の男女1000人を対象に行った「食習慣と糖に関する実態調査」の結果です。

栗原クリニックが推奨する１日の糖質摂取量は男性が250グラム、女性が200グラム。グラフ上では、この推奨値を糖質摂取量の基準値としていますが、全年代で男女ともに糖質摂取量が基準値を超えており、１日の食事で摂取している糖質量が過剰傾向にあることがわかります。また、基準値以上の糖質を摂取している人の割合は73.5％で、うち男性が62.4％、女性は84.7％。女性のほうが糖質をとり過ぎている傾向が見てとれます。

さらに特筆すべきなのは、「食生活でカロリーのとり過ぎに注意している」と答えた人の中で、基準値以上の糖質をとっている人の割合を調べた結果です。グラフを見てわかるとおり、カロリーを気にしている人ほど糖質をとり過ぎる傾向が強いのです。

この背景には、脂肪がたまる大きな原因は糖質ではなく、カロリーのとり過ぎにあると考えられていることがあるのでしょう。しかし、実際は逆。脂肪をため込まないためには、カロリーのとり過ぎではなく、糖質のとり過ぎを注意するべきなのです。食べるものの糖質量を日常的に意識し、適度に節制することをおすすめします。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅