4月14日、ドイツ・ベルリンで映画『Michael』のワールドプレミアに出席した米倉涼子（50）。約2カ月ぶりに表舞台に登場したが、同時にあの人物も久しぶりに動き出していて……。

今年1月に書類送検され、同月中に不起訴処分となり世間を騒がせた米倉。2月には『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazon Prime）の完成披露試写会に登壇して復活した姿を見せたが、釈然としないのは恋人であるアルゼンチン人ダンサー、ゴンサロ・クエッショ氏の存在だ。

「米倉さんが書類送検された際、“知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上”と報じられました。その男性がゴンサロ氏。米倉さんとは半同棲状態でしたが、昨年8月ごろからゴンサロ氏は日本を出国していたようです。

彼がダンス講師を務めていた都内のダンス教室のブログでは、昨年10月にゴンサロ氏は“父と姉の体調不良で母国に帰国した”と明かされました。本人のメッセージとして《来秋にそれぞれの検査結果でますのでその結果で日本に帰れるかどうかを決めさせてください》とも。ただそれ以降は日本に帰国していないようです。消息が一切わからない状態になっていました」（芸能関係者）

ゴンサロ氏との交際は5年以上にわたる米倉だが、ここでまさかの海の向こうに――。しかし最近になって、ゴンサロ氏にも動きがあった。

「4月16日、ゴンサロ氏は自身のfacebookに動画を投稿したのです。アルゼンチンの劇場のステージで赤いドレスを纏った女性の手を取りタンゴを踊るゴンサロ氏の姿が収められており、スペイン語で《楽しむ、踊る、遊ぶ……そして、その流れに身を任せる！》とのコメントも添えられていました。米倉さんとの現在の関係は不明ですが、アルゼンチンでも元気に踊っているようですね」（前出・芸能関係者）

果たして、ゴンサロ氏と米倉が再会する日は来るのか――。