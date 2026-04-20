【週末のスポーツフラッシュ】新潟市出身のプロゴルファー好発進！＆バスケB3最終節＆桑田真澄がU-12日本代表監督に【新潟】
この週末は様々なスポーツの話題がありました。フラッシュで一気に振り返ります。
『3戦2勝の好発進！』―――
新潟市出身のプロゴルファー・高橋彩華が、19日に行われたバンテリンレディス最終日で圧巻の活躍です。
この日5つのバーディーを奪うと、2打差のトップで迎えた最終18番。パーでフィニッシュし、2週前のヤマハレディースに続き優勝。直近3戦2勝で年間女王へすばらしいスタートダッシュを切りました。
■高橋彩華(27)
「3日間通して良いゴルフができたので良かった。年間3勝を掲げていたので、あと1勝を目指して3勝を早くできたらもっと勝てるように頑張りたい。」
【結果】
優勝｜高橋彩華 -14(大会タイ記録)
２位｜鈴木愛 -13
３位｜佐久間朱莉 -9
『レギュラーシーズン最終節、有終の美を飾れるか!?』―――
バスケB3のアルビレックスBB。さいたまブロンコスとの2連戦に挑みました。
18日(土)の第1戦は、ユージーン・フェルプスが躍動します。チーム最多の24得点に加え、13リバウンド・5アシストをマーク。見事チームを勝利に導きました。
19日(日)の第2戦では敗れたものの、レギュラーシーズン5位でプレーオフに進出。今週24日(金)からアウェーでトライフープ岡山との3連戦に挑みます。
【試合結果】
新潟アルビレックスBB - さいたまブロンコス
18日(土)第1戦 91-78
19日(日)第2戦 86-104
『桑田真澄がU-12日本代表監督に！』―――
元読売ジャイアンツでオイシックスCBOの桑田真澄さんが、侍ジャパンU-12日本代表監督に就任しました。オイシックスCBOとの兼務で、8月から中国で行われるアジア野球選手権で指揮を取ることになります。
桑田さんは、オイシックスを通して「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。日本野球の未来のために責任をもって務めたいと思います」と意気込みを語っています。
『3戦2勝の好発進！』―――
新潟市出身のプロゴルファー・高橋彩華が、19日に行われたバンテリンレディス最終日で圧巻の活躍です。
この日5つのバーディーを奪うと、2打差のトップで迎えた最終18番。パーでフィニッシュし、2週前のヤマハレディースに続き優勝。直近3戦2勝で年間女王へすばらしいスタートダッシュを切りました。
■高橋彩華(27)
「3日間通して良いゴルフができたので良かった。年間3勝を掲げていたので、あと1勝を目指して3勝を早くできたらもっと勝てるように頑張りたい。」
【結果】
優勝｜高橋彩華 -14(大会タイ記録)
２位｜鈴木愛 -13
３位｜佐久間朱莉 -9
バスケB3のアルビレックスBB。さいたまブロンコスとの2連戦に挑みました。
18日(土)の第1戦は、ユージーン・フェルプスが躍動します。チーム最多の24得点に加え、13リバウンド・5アシストをマーク。見事チームを勝利に導きました。
19日(日)の第2戦では敗れたものの、レギュラーシーズン5位でプレーオフに進出。今週24日(金)からアウェーでトライフープ岡山との3連戦に挑みます。
【試合結果】
新潟アルビレックスBB - さいたまブロンコス
18日(土)第1戦 91-78
19日(日)第2戦 86-104
『桑田真澄がU-12日本代表監督に！』―――
元読売ジャイアンツでオイシックスCBOの桑田真澄さんが、侍ジャパンU-12日本代表監督に就任しました。オイシックスCBOとの兼務で、8月から中国で行われるアジア野球選手権で指揮を取ることになります。
桑田さんは、オイシックスを通して「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。日本野球の未来のために責任をもって務めたいと思います」と意気込みを語っています。