野菜を使った料理を毎日食べる人は６割強　好きな野菜の女性１位は「サツマイモ」、男性１位は意外な野菜

マイボイスコム株式会社は、野菜の摂取状況や好き・嫌いな野菜に関するインターネット調査を実施した。

野菜が好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて8割強。「好き」と回答した人は、女性では６０〜７０代で７割を超える一方、１０、２０代では４割弱と年代差が大きくなっている。男性では１０〜５０代で４割前後、７０代では６割弱となった。

「野菜を使った料理を毎日食べる人」は６割強となった。女性６０〜７０代では８割前後と非常に高く、男性１０〜３０代や女性１０、２０代では各４割強と低い割合となっている。

野菜を摂取する人の理由は（複数回答）「栄養バランスを整える」が５７・７％、「食物繊維が豊富」が５４・５％、「おいしい」が５２・４％だった。女性で比率が高いものが多く「おいしい」「野菜が好き」は男女差が大きくなっている。野菜が「好き」と回答した層では「おいしい」が１位、野菜が嫌いな層では「栄養バランスを整える」「健康のため」が上位２位となっている。

好きな野菜は（複数回答）「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」「トマト」「ダイコン」などが上位に入った。女性で比率が高いものが多く、特に「カボチャ」「サツマイモ」「ブロッコリー」「レンコン」は男女差が大きくなっている。男性は、いずれの年代も「キャベツ」が１位。女性は、１０〜４０代では「サツマイモ」が１位となっている（１０、２０代は「トマト」と同率）。

野菜が嫌いな層の、好きな野菜上位は「サツマイモ」「ジャガイモ」「トウモロコシ」などとなった。

嫌いな野菜がある人は５割で、嫌いな野菜は（複数回答）「ゴーヤ」「セロリ」が各２割強、「シュンギク」が１１・２％だった。これら上位項目は、女性１０、２０代で比率がやや高くなっている。