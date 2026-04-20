気象庁によりますと午後4時52分ごろの地震により長周期地震動・階級3が観測されました。

秋田内陸南部では、地上の最大震度は4以下でしたが、大きな長周期地震動を観測しました。高層ビルや高層マンションでは立っていることが難しく、固定していない家具が倒れるほどの非常に強い揺れが起きたため、エレベーターが停止している可能性があります。長周期地震動・階級3を観測した地域は宮城北部、秋田内陸南部

長周期地震動・階級2を観測した地域は青森津軽北部、青森津軽南部、青森三八上北、青森下北、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城南部、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、山形庄内、新潟下越

長周期地震動・階級1を観測した地域は石狩北部、石狩南部、渡島東部、胆振中東部、日高中部、十勝中部、岩手沿岸北部、岩手沿岸南部、宮城中部、秋田内陸北部、山形最上、山形村山、山形置賜、福島浜通り、福島会津、茨城南部、埼玉北部、埼玉南部、千葉北東部、千葉北西部、千葉南部、東京23区、東京多摩東部、神奈川東部、新潟中越、山梨中西部、山梨東部・富士五湖、長野北部、長野中部、静岡東部となっています。

＊＊＊以下 観測点単位＊＊＊長周期地震動・階級3を観測した場所は涌谷町新町裏、横手市雄物川町今宿

長周期地震動・階級2を観測した場所は青森市花園、弘前市和田町、五所川原市栄町、むつ市金曲、鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸、五戸町古舘、北上市柳原町、八幡平市大更、奥州市水沢大鐘町、雫石町千刈田、雫石町西根上駒木野、仙台空港、登米市中田町、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、秋田市山王、秋田市雄和女米木、能代市緑町、能代市常盤山谷、湯沢市沖鶴、由利本荘市石脇、五城目町西磯ノ目、秋田美郷町六郷東根、鶴岡市馬場町、酒田市亀ケ崎、遊佐町遊佐、遊佐町小原田、新潟空港、新潟中央区美咲町、新潟西蒲区巻仮設庁舎

長周期地震動・階級1を観測した場所は帯広市東4条、苫小牧市末広町、千歳市北栄、新千歳空港、石狩市花川、渡島森町御幸町、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御園、弘前市弥生、平内町小湊、深浦町深浦岡町、七戸町北天間舘、六ヶ所村尾駮、東通村砂子又蒲谷地、盛岡市山王町、宮古市鍬ヶ崎、宮古市長沢、大船渡市大船渡町、大船渡市猪川町、花巻市大迫町、久慈市川崎町、久慈市枝成沢、一関市大東町、釜石市只越町、二戸市福岡、葛巻町葛巻元木、山田町八幡町、田野畑村田野畑、仙台青葉区大倉、仙台宮城野区五輪、石巻市泉町、気仙沼市赤岩、栗原市栗駒、松島町高城、南三陸町志津川、大館市比内町味噌内、男鹿市男鹿中、北秋田市花園町、仙北市角館町中菅沢、山形市緑町、米沢市駅前、米沢市アルカディア、鶴岡市温海川、酒田市飛島、新庄市東谷地田町、河北町西里、山形金山町中田、山形小国町岩井沢、白鷹町黒鴨、会津若松市材木町、いわき市小名浜、南相馬市原町区三島町、西会津町野沢、猪苗代町城南、浪江町幾世橋、土浦市常名、茨城鹿嶋市鉢形、潮来市堀之内、筑西市舟生、利根町布川、さいたま大宮区天沼町、さいたま浦和区高砂、春日部市粕壁、久喜市下早見、千葉美浜区ひび野、千葉美浜区稲毛海岸、市川市大町、成田国際空港、成田市名古屋、東金市東新宿、柏市旭町、市原市姉崎、浦安市日の出、南房総市上堀、香取市佐原平田、山武市松尾町富士見台、多古町多古、東京新宿区西新宿、東京新宿区上落合、東京国際空港、東京江戸川区中央、八王子市大横町、横浜鶴見区大黒ふ頭、平塚市浅間町、新潟秋葉区程島、長岡市幸町、小千谷市城内、五泉市村松乙、胎内市新和町、出雲崎町米田、粟島浦村笹畑、甲府市飯田、富士河口湖町船津、長野市箱清水、諏訪市湖岸通り、御殿場市萩原となっています。

震源地は三陸沖。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。

＊＊参考:長周期地震動階級＊＊★長周期地震動・階級4高層階では立っていることができない。固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。

★長周期地震動・階級3高層階では立っていることが困難になる。固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。

★長周期地震動・階級2高層階では室内で大きな揺れを感じる。棚にある食器や本が落ちることがある。

★長周期地震動・階級1高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。つり下げているものが大きく揺れる。