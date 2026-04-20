日本一の小学生プログラマーを決める競技大会が今年も開催決定！「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム2026」

株式会社テレビ東京は、「ゼロワングランドスラム実行委員会」の一員として、一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構が主催する「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム」の運営を行っています。

これまでに累計6,000名以上の小学生が参加し、小学生プログラミング界最大級の競技大会として定着しています。この度、第5回目となる2026年度大会の開催が決定いたしました。

■ゼロワングランドスラム2026 概要

ゼロワングランドスラムは、小学生なら誰もが参加できる、全国規模のプログラミング競技大会です。WEB予選及び1回戦はオンラインでの開催。WEB予選は何回でも挑戦できる仕様になっており、プログラミングスキルの力試しとしてご参加いただけます。予選・１回戦を勝ち抜くと、2回戦からはリアル開催へと舞台を移します。ビジュアルプログラミング競技とロボット競技に分かれて競い合い、上位選手が決勝戦に出場します。

〈WEB予選〉 5月15日（金）～6月14日（日）まで ※オンライン開催

※予選は何度でもチャレンジ可能です。

〈1回戦〉 7月12日（日） ※オンライン開催

※開催日程は変更の可能性があります。

〈2回戦〉 日程調整中（８月中～下旬を予定）

※関東・関西エリアにて各 1 開催ずつ、計 2 か所でのリアル会場開催となります。

最新情報は大会公式サイトにて後日公開予定です。

〈決勝戦〉 9月27日（日）

会場：東京ビッグサイト 西ホール（東京都江東区）／GOOD LIFE フェア2026会場内

※大会スケジュール、開催場所等は変更となる可能性がございます。

〈参加費〉 無料

■今年の注目！ 決勝大会を「GOOD LIFE フェア2026」との連携で開催

朝日新聞社が主催する「GOOD LIFE フェア」は、「心地よく豊かな暮らし」をテーマに、消費者とビジネス関係者を対象とした国内最大級のサステナブル・ライフスタイル・イベント。全国から約600社が集結し、3日間で約4.5万人の来場が見込まれる体験型フェスティバルです。

小学生の学びや暮らし、環境への関心が高いファミリー層が多数来場するこのビッグイベントで、全国の小学生プログラマーたちが日本一をかけて頂上決戦を繰り広げます。大会の熱狂を、参加する選手とその家族だけでなく、プログラミング教育に関心を持つより多くの人々と共有でき、ゼロワングランドスラム史上、最大規模の決勝大会が実現します。

子どもたちの真剣な眼差し、白熱した競技の瞬間、そして日本一が決まる感動の場面を、ぜひ会場でご覧ください。

■プログラミングへの熱意を未来へとつなぐ！ すべての小学生プログラマーの目標となる大会へ

本大会は、プログラミングを学ぶ小学生が知識やスキルを競い合う、全国規模の競技大会です。小学校でのプログラミング学習必修化など環境は整いつつある一方、学びの成果を発揮できる場や、憧れのロールモデルはまだ不足しています。本大会を主催する一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構は、スポーツのようにプログラミングに熱中できる場を提供することで、子どもたちの自主的な学びに貢献することを目指しています。

大会を通じた競技体験は、純粋なプログラミングスキルの向上だけでなく、論理的思考力や問題解決能力といった、未来に必要な実践的スキルの育成にもつながります。

■2つの競技で、小学生の「プログラミング力」を競う

【ビジュアルプログラミング競技】

世界中の子どもたちに使われているビジュアルプログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」を使った競技です。プログラミング初学者でも挑戦しやすいのが特徴です。ゼロワングランドスラムの競技では、プログラムの正確さはもちろん、課題に対するアイディアや論理的思考力が問われるオリジナルルールで競い合います。

【ロボット競技】

通常メーカー別に開催されることが多いロボットプログラミング大会において、「アーテックロボ」「KOOV」「SPIKEプライム」という異なる3種類のロボットが同一ルールで競い合う点が最大の特徴です。これにより、普段は交流する機会がなかなかない、異なるロボットを学ぶ小学生同士が一堂に会し、真の実力を競うことができる、まさに「プログラミング界の異種格闘技戦」を実現しています。

■WEB予選は5月15日(金)からスタート！ 小学生なら誰でも参加可能！

5月15日(金)よりWEB予選がスタートします。エントリー及び大会参加は無料で、小学生なら誰でも参加可能、全国どこからでも、何度でもチャレンジすることができます。普段プログラミングを学んでいる方から、プログラミングを始めてみたいという方まで、プログラミングの力試しとしてぜひご参加ください。

また、WEB予選の対策として練習問題をHPにて公開中。

〈エントリー対象〉

（1）プログラミングを学ぶ、全国の小学生（2014年4月2日生まれから2020年4月1日生まれまで）

（2）2回戦以降、会場にて大会に参加できる方

エントリーは、公式サイトから受け付けております。みなさまのご参加をお待ちしております。

大会の最新情報や詳細は、公式 X で随時発信しています。さらに公式YouTubeでは2025年度大会のアーカイブ配信も実施中。決勝大会で小学生が繰り広げた熱い戦いの様子をご覧いただけます。

ゼロワングランドスラム

公式サイト：https://01-grandslam.jp/

公式 X：https://x.com/01_grandslam

公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCULcQr6PxvL6g2xRupOk9OQ

〈運営体制〉

主催：一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構

運営：ゼロワングランドスラム実行委員会

（株式会社小学館／株式会社小学館集英社プロダクション／株式会社テレビ東京／株式会社Hakuhodo DY ONE）