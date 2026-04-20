畑芽育の劇中彼氏キャラが「とんでもないクズ野郎」と判明 日10『エラー』「衝撃過ぎて寝られません」【ネタバレあり】
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第2話が、19日に放送され、予告なしでの新キャラ登場、2話にしてキャラ変など、一気の展開となった。放送後にその様子が分かる場面カットが追加解禁された。
【場面カット】ドラマ『エラー』けんけん（藤井流星）は妻子持ちだった…妻と子どもと3ショット
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話では、引っ越しをきっかけにユメと未央が偶然出会い、仲良くなっていく様子が描かれた。一方、ラストでは、未央の母が転落死した直接の原因がいきなり判明。ユメが不運にも突き落としてしまう場面が、驚きを誘った。
※以下、ネタバレあり
第2話は、ユメと未央の距離がさらに近づいた。一方、未央の母の死に巻き込まれた近藤宏（原田龍二）が意識を取り戻し、新証言があったことから、警察も自殺ではないのかと疑い、動き出した。
そうした中で、ユメには、事情を知る彼氏のけんけんこと佐久間健司（藤井流星）が寄り添った。「今ならまだ間に合う。警察に全部正直に言って」と自首しようかと悩むユメを、けんけんは止めた。
一方、視聴者には別の情報が伝えられた。けんけんは子どもの手を引き、自宅から出かけるようで、妻らしき女性に「ごめんね、きょうも残業で」と一言。対して、女性は関西弁で「めっちゃ残業するわりに給料全然一緒やな」と言い放ち、「豆乳、きょうも帰りに買ってきて」と言うのだった。けんけんは、不倫していたのだった。
その後、転落死があったビル屋上に他殺の証拠を求めて未央が突入し、ユメが同行。自分のためにも証拠を消し去ろうとするけんけんは「体操をやってた」という運動神経で、忍者のように隠密行動するアクションの見せ場もあった。
しかし結果的に、けんけんが妻子持ちであることがユメにバレる最悪の事態に。しかも、けんけんは「ちょっとだけ間違えちゃったかも…」とトラックの中をユメに見せ、そこには衝撃の光景が広がっていた…。
優しいと思われていたけんけんの本性が明かされ、SNSでは「けんけん、ユメを守ろうと 惚れる」→「子ども!?女の人誰!?」→「こんな不倫クズ男なのに顔がかっこよくて可愛くて悔しい」「とんでもないクズ野郎で草w」「藤井流星の奥さんだけ関西弁！笑 ほんで不倫！笑」と大反響。
「またまた展開が衝撃過ぎて寝られません」「展開が衝撃すぎる、、 これからどうなるの」「2話でこんな詰んでるドラマ初めて見る」など、日曜夜に驚きの言葉場飛び交った。
【場面カット】ドラマ『エラー』けんけん（藤井流星）は妻子持ちだった…妻と子どもと3ショット
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
※以下、ネタバレあり
第2話は、ユメと未央の距離がさらに近づいた。一方、未央の母の死に巻き込まれた近藤宏（原田龍二）が意識を取り戻し、新証言があったことから、警察も自殺ではないのかと疑い、動き出した。
そうした中で、ユメには、事情を知る彼氏のけんけんこと佐久間健司（藤井流星）が寄り添った。「今ならまだ間に合う。警察に全部正直に言って」と自首しようかと悩むユメを、けんけんは止めた。
一方、視聴者には別の情報が伝えられた。けんけんは子どもの手を引き、自宅から出かけるようで、妻らしき女性に「ごめんね、きょうも残業で」と一言。対して、女性は関西弁で「めっちゃ残業するわりに給料全然一緒やな」と言い放ち、「豆乳、きょうも帰りに買ってきて」と言うのだった。けんけんは、不倫していたのだった。
その後、転落死があったビル屋上に他殺の証拠を求めて未央が突入し、ユメが同行。自分のためにも証拠を消し去ろうとするけんけんは「体操をやってた」という運動神経で、忍者のように隠密行動するアクションの見せ場もあった。
しかし結果的に、けんけんが妻子持ちであることがユメにバレる最悪の事態に。しかも、けんけんは「ちょっとだけ間違えちゃったかも…」とトラックの中をユメに見せ、そこには衝撃の光景が広がっていた…。
優しいと思われていたけんけんの本性が明かされ、SNSでは「けんけん、ユメを守ろうと 惚れる」→「子ども!?女の人誰!?」→「こんな不倫クズ男なのに顔がかっこよくて可愛くて悔しい」「とんでもないクズ野郎で草w」「藤井流星の奥さんだけ関西弁！笑 ほんで不倫！笑」と大反響。
「またまた展開が衝撃過ぎて寝られません」「展開が衝撃すぎる、、 これからどうなるの」「2話でこんな詰んでるドラマ初めて見る」など、日曜夜に驚きの言葉場飛び交った。