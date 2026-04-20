Image: Aotsuki_Design

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャンプギアを選ぶとき、重さやコスパは十分に比べるのに、「ずっと眺めていたい」という気持ちで選んだことはありますか？

Aotsuki Designの折りたたみテーブル「機銃犬」は、メカ好きの心を直撃する造形美と、パーツを組み替える高揚感を1台に詰め込んだミニテーブルです。

まるでSF映画に出てくるアイテム

Image: Aotsuki_Design

機銃犬を見てまず感じるのが、PETG樹脂とアルミ合金を組み合わせた極めてメカ的なフォルム。一見すると、まるでSF映画のプロップとしても成り立ちそう。

テーブルとして使う前に、しばらく眺めてしまう方が続出しそうです。

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そしてこのテーブルの真骨頂は、カスタマイズ性にあります。独自のレールシステムと1/4インチネジマウントを搭載していて、ガス缶マウントやマジックアーム、試験管ラックなど、用途に合わせてパーツをどんどん組み足せるんです。

子どもの頃にプラモデルを何時間も組み替えて遊んだ方なら、この「パーツを足していく高揚感」がたまらないはず。しかもカメラ用の1/4インチ規格と互換性があるので、市販アクセサリーまで使えてしまう。拡張の幅は、本当に底が見えません。

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見た目のインパクトに目を奪われがちですが、実用面も抜かりなし。軽量モデルのModel 2はわずか約350g--りんご1個分ほどの重さです。折りたためば19×7×6.5cmとコンパクトに収まるので、バックパックのサイドポケットにすっと入ります。

キャンプではチェア横のサイドテーブルとして、家に帰ればデスクのガジェット置き場として。屋内外を問わず活躍してくれる懐の深さも、このテーブルの魅力です。

"組み上げる喜び"ごと、持ち出せる

Image: Aotsuki_Design

機能だけでも、見た目だけでもない。自分の手で組み替えて育てていく。そんな楽しさが詰まったギアなんです。

気になった方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

無限カスタム・『機銃犬』ギア好きの心を直撃する、超軽量・変形タクティカルテーブル 10,200円 （超早割 約33％オフ） machi-yaで見る

無限カスタム・『機銃犬』ギア好きの心を直撃する、超軽量・変形タクティカルテーブル

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Source: machi-ya