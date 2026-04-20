【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、バックステップ→“グラウンダーパス”を放つ瞬間

バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、アシスト未遂を見せた。セットプレーの流れから、味方のシュートを呼び込んだバックステップと完璧なグラウンダーパスが話題となっている。

バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対戦した。この試合で引き分け以上に終わると、2年連続35回目の優勝となる重要な一戦で、伊藤はセンターバックとしてスタメン出場している。

すると3ー1で迎えた52分、勝利をほぼ手繰り寄せる4点目が生まれる。右CKで、キッカーのMFミカエル・オリーセはファーサイドへ高いボールを蹴り込む。すると落下点の伊藤が競り合いを制し、頭でゴール前へ折り返す。

このボールはゴール前の混戦でブロックされて再び伊藤の元へ。日本代表DFは、ボールの落下点に向けて2つ、3つとバックステップを踏んで間合いを合わせると、意表を突くマイナスへのグラウンダーパスを選択した。するとこれがぴたりとMFレオン・ゴレツカに渡る。左足で合わせたシュートはGKアレクサンダー・ニューベルの好セーブに阻まれたが、最後はFWハリー・ケインが押し込んだ。

ABEMAのコメント欄やSNSでは、ファンたちが伊藤のプレーに大興奮。「伊藤の折り返しナイス」「伊藤落ち着いてたな」「アシスト未遂の伊藤」「これはヤバい」「上手すぎだろ」「実質伊藤」「素晴らしいな」「精度高いわ」「バウンドへの合わせ方がうまい」「クロス入れるかと思ったら、マイナスのグラウンダーやった」「うまいよなあ」といった声が並んでいる。

このゴールで4ー1とシュトゥットガルトを突き放したバイエルンは、その後に1点を返されるも、4ー2で勝利。伊藤はフル出場し、優勝の瞬間をピッチで迎えた。（ABEMA／ブンデスリーガ）