バターステイツby銀のぶどう♡東京駅限定とろけるチーズケーキ誕生

バターステイツby銀のぶどうから、2026年4月22日(水)より東京駅・大丸東京店限定の新作スイーツが登場♡ブランド5周年とリニューアルを記念して誕生した「バターメルティチーズケーキ」は、バターのコクとチーズの軽やかさを同時に楽しめる贅沢な一品。とろける新感覚スイーツとして、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりです♪

とろける新食感チーズケーキ

今回登場する「バターメルティチーズケーキ」は、バターを主役にした新発想スイーツ。

低温でじっくり焼き上げたふわっと軽いチーズスフレの上に、角切りバターのような焦がしバターソースをオン。

時間が経つとソースがなだれのようにとろけ出し、スフレと絡み合うことで濃厚ながらも軽やかな味わいに♡

さらに土台にはザクザク食感のバタークランブルを忍ばせ、最後まで飽きない仕上がりに。見た目も味も楽しめる“ご褒美感”たっぷりのスイーツです。

バターメルティチーズケーキ

価格：2個入 1,728円(税込)

【販売時間】15時から1日1回時間限定販売 ※無くなり次第終了

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人気クッキー＆限定特典も注目

ブランドの代表作「バターステイツクッキーTHEバターリッチ」も見逃せません。バター含有率34％という贅沢な配合で、ひと口ごとにバターのコクが広がる逸品です。

さらに期間限定で嬉しいプレゼントキャンペーンも実施♡

【期間】2026年4月22日(水)～4月28日(火)まで

税込2,700円以上購入でマスキングテープをプレゼント

※1会計につき1個までとさせていただきます。

※柄はランダムです。

※各日予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。

東京駅で味わうご褒美スイーツ♡

東京駅限定で楽しめるバターステイツby銀のぶどうの新作チーズケーキは、バター好きにはたまらない濃厚さと軽やかな口どけが魅力♡特別感のある限定販売だからこそ、手土産にも喜ばれること間違いなしです。お出かけのついでに立ち寄って、今しか味わえない“とろける幸せ”をぜひ体験してみてください♪