ジョルジーニョ、アーセナル退団の理由を語る また騒がれるセットプレイについても言及「宿題みたいなもの。しっかりやってテストに臨めば、良い結果がついてくる」
現在はフラメンゴでプレイする34歳MFジョルジーニョがアーセナルを退団した理由を明かした。
2023年冬にチェルシーからアーセナルへ加入したジョルジーニョ。アーセナルでは公式戦79試合に出場し2ゴール3アシストを記録した。類稀なるパスセンスでゲームをコントロールできる同選手だが、アーセナルでは絶対的存在になるまでには至らず、2025年夏に契約満了にて退団した。
また同インタビューにて今シーズン度々話題になるアーセナルのセットプレイ依存について聞かれると、ジョルジーニョは次のように答えた。
「正直、宿題のように感じるのは事実だ。でも、その宿題をしっかりやってテストに臨めば、良い結果がついてくる。今、人々はセットプレイの重要性に気づき始めていると思う。そこから結果が出て、みんなが喜ぶのなら、そこに集中して取り組むことがなぜ問題になるのか？」
「ただ、もしこれだけに集中して、サッカーそのものを忘れてしまえば、もちろん美しいサッカーは生まれない。だから、結局はバランスがすべてだと思うよ。たぶん、結果ばかりを重視し、今のようにセットプレイという一点に過度に集中しすぎると、その一方で、サッカーそのものが少しおろそかになってしまうのかもしれない。とはいえ、サッカーは常に進化し続けているものだからね」
セットプレイはアーセナルの大きな武器となり、今シーズンは悲願のリーグ制覇に大きく近づいている。今週末のマンチェスター・シティとの大一番を制することができれば、タイトル獲得の可能性が高まるなか、ジョルジーニョは古巣へエールを送った。
「ここ数年のことは忘れてほしい。もしそれを考えてしまうと、自分たちにプレッシャーをかけてしまうことになるからだ。彼らは自分たちがどれほど強く、どれほど有利な立場にいるかを自覚すべきだと思う」
22年ぶりのプレミア制覇へシティとの天王山を迎えるアーセナルはこの試練を乗り越えられるか。