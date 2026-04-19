「春のお出かけにぴったり」春に行きたい“埼玉県の公園”ランキングの1位とは？【2026年調査】
春を迎え、今年はどこで春を満喫しようかと思いを巡らせている人もいるのではないでしょうか。桜の開花予想をチェックしながら、お花見の計画を立てている人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「埼玉県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「北欧の雰囲気がする自然の中にムーミンの世界に足を踏み入れたような景色が広がっていて春の景色も綺麗だろうと思うので行ってみたいと思いました」（40代女性／兵庫県）
「景観に癒されたい」（40代女性／埼玉県）
「子連れに良さそうだから」（30代女性／宮城県）
▼回答者コメント
「桜の本数が多く、春になると園内が一面ピンク色に染まるほど美しいからです。動物園や遊具広場もあり、子どもと一緒に一日中楽しめます。池の周りを散歩するだけでも気持ちがよく、春のお出かけにぴったりの場所だと思います」（40代男性／北海道）
「埼玉県内で有名な花見スポットだから」（30代女性／宮城県）
「遊具や動物園、ボート池があって家族で楽しめる」（40代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「埼玉県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園（飯能市）／43票2位にランクインしたのは「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」でした。埼玉県飯能市にある、「ムーミン」の作者として知られるフィンランドの作家トーベ・ヤンソン氏の作品世界からインスピレーションを得て造られた公園です。北欧風の建物や自然豊かな景観が広がり、物語の中に入り込んだような雰囲気を味わえるスポットとして親しまれているようです。新緑の季節には、童話のようなのどかな風景を楽しめそうです。
▼回答者コメント
「北欧の雰囲気がする自然の中にムーミンの世界に足を踏み入れたような景色が広がっていて春の景色も綺麗だろうと思うので行ってみたいと思いました」（40代女性／兵庫県）
「景観に癒されたい」（40代女性／埼玉県）
「子連れに良さそうだから」（30代女性／宮城県）
1位：大宮公園（さいたま市）／65票1位に輝いたのは「大宮公園」でした。さいたま市大宮区にある県営の公園で、「日本さくら名所100選」にも選ばれている県内屈指の花見スポットです。多くの桜が咲き誇り、春には多くの花見客でにぎわいます。小動物園や児童遊園地、ボート池なども備わっており、お花見と合わせて家族で一日楽しめる、レジャー性の高い公園といえそうです。
▼回答者コメント
「桜の本数が多く、春になると園内が一面ピンク色に染まるほど美しいからです。動物園や遊具広場もあり、子どもと一緒に一日中楽しめます。池の周りを散歩するだけでも気持ちがよく、春のお出かけにぴったりの場所だと思います」（40代男性／北海道）
「埼玉県内で有名な花見スポットだから」（30代女性／宮城県）
「遊具や動物園、ボート池があって家族で楽しめる」（40代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)