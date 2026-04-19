ヒュー・ジャックマン＆ケイト・ハドソンが実在の夫婦の人生を体現 『ソング・サング・ブルー』撮影の裏側に迫る
ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが初共演する映画『ソング・サング・ブルー』より、ヒューとケイト、クレイグ・ブリュワー監督からコメントが到着。実在の夫婦「マイク」と「クレア」の人生を体現したヒューとケイトの撮影の裏側が明かされた。
【写真】初共演のヒューとケイト、最初から家族のように息ぴったり！ メイキング写真
本作は、米国の田舎町に実在した、ある夫婦ミュージシャンの感動の実話を描く。2人は敬愛する伝説的ミュージシャン、ニール・ダイアモンドの“歌まね“をするトリビュートバンドを結成し、やがて多くの人々を魅了していく。
圧倒的な歌唱力で世界中を魅了してきたヒュー・ジャックマンが“ライトニング“ことマイク役を務め、私生活と音楽の両面で彼を支える妻であり、“サンダー“ことクレア役をラブコメの女王として知られるケイト・ハドソンが演じる。
ミュージシャンとして成功できずに“歌まね”でステージに立つ日々を送ってきたマイクと、2人の子どもを育てるシングルマザーで美容師として働きつつ歌い続けてきたマイクと同じ情熱を持つクレアは運命的に出会い、マイクが敬愛するニール・ダイアモンドのトリビュートバンド“ライトニング＆サンダー“を結成。小さなガレージから始まったバンドは、圧巻のパフォーマンスで人々を魅了し、ミルウォーキー最大のステージへと駆け上がっていく。
実在の人物マイクを演じたヒューは「マイクという人物が大好きだ。あの良い意味での執念、野心には心を打たれます。僕がマイクの立場なら、ずっと早くに諦めていたでしょう。彼にとっての成功とは、演奏することであり、人々を幸せにすること。彼の演奏への貪欲なまでのこだわりが好きで、共感します」と、自身が演じたマイクという人物を尊敬し、多くのことを学んだと語る。
一方クレアを演じたケイトは「クレアはマイクに似ているけれど少し違うんです。彼女はステージに立つことが、楽器が、タンバリンが大好きです。それにマイクのことを心から愛しています。だから彼と一緒に演奏し、歌い、彼を支えることが彼女にとっての全てだったのです」と、挫折を味わいながらもマイクを支え続けたクレアに思いを寄せている。
ケイトとの共演について聞かれたヒューは「本作のために集まったときにしっくりきたんだ。絶対に一緒にやりたかったし、永遠のつながりを感じたよ」と、劇中でのマイクとクレアのような運命的な絆を感じたことを明かした。ケイトもまた「私も同じ気持ちだし、きっとまた共演するわ」と同意。すかさず「ケイトがやれと言うなら僕は喜んで従うよ。彼女との仕事しか受けない（笑）」とヒューが冗談交じりにコメント、2人の仲の良さが感じられた。
初めて一緒に歌ったときについて聞かれたケイトは「最高だった。心地いいの」と語り、続けて「ヒューは根っからのエンターテイナーだから一緒に歌っているときはただ身を任せればいいの」と振り返る。ヒューは「マイクはクレアの声に対応することで上手く歌えた。僕もそんな感じかな。マイクと僕は似ていて、マイクはクレアを、僕はケイトを尊敬している」と語った。また、ケイトが撮影現場に現れたときは、監督に「本気を出さないと」と伝えて気合いを入れ直し、ここで良い歌を聞かせなきゃいけないという使命感に駆られたそうだ。
通常スタジオでレコーディングをする際は、一人ずつ録音ブースに入るが、監督のクレイグ・ブリュワーはそれぞれをソファに座らせた後、マイク1本を立てて、リハーサルなしで歌わせた。2人は最初から家族のように完璧に息が合っていたそうで、クレイグは「2人の関係性が映画に息を吹き込んだ」と語る。
また、ケイトは「私たちは、パフォーマンスを愛する者としての気持ちを本当に理解し合っている。ヒューと私は、たとえ観客が二人しかいなくても、ステージで歌って幸せを感じられる。二人ともその精神を持っている。それが私たちの真実なの」と語り、お互いへの厚い信頼が、この息の合ったパフォーマンスを支えていることが伝わってくる。その揺るぎない絆が、マイクとクレアという夫婦を演じるうえで深い説得力を与えているのだろう。
映画『ソング・サング・ブルー』は公開中。
【写真】初共演のヒューとケイト、最初から家族のように息ぴったり！ メイキング写真
本作は、米国の田舎町に実在した、ある夫婦ミュージシャンの感動の実話を描く。2人は敬愛する伝説的ミュージシャン、ニール・ダイアモンドの“歌まね“をするトリビュートバンドを結成し、やがて多くの人々を魅了していく。
ミュージシャンとして成功できずに“歌まね”でステージに立つ日々を送ってきたマイクと、2人の子どもを育てるシングルマザーで美容師として働きつつ歌い続けてきたマイクと同じ情熱を持つクレアは運命的に出会い、マイクが敬愛するニール・ダイアモンドのトリビュートバンド“ライトニング＆サンダー“を結成。小さなガレージから始まったバンドは、圧巻のパフォーマンスで人々を魅了し、ミルウォーキー最大のステージへと駆け上がっていく。
実在の人物マイクを演じたヒューは「マイクという人物が大好きだ。あの良い意味での執念、野心には心を打たれます。僕がマイクの立場なら、ずっと早くに諦めていたでしょう。彼にとっての成功とは、演奏することであり、人々を幸せにすること。彼の演奏への貪欲なまでのこだわりが好きで、共感します」と、自身が演じたマイクという人物を尊敬し、多くのことを学んだと語る。
一方クレアを演じたケイトは「クレアはマイクに似ているけれど少し違うんです。彼女はステージに立つことが、楽器が、タンバリンが大好きです。それにマイクのことを心から愛しています。だから彼と一緒に演奏し、歌い、彼を支えることが彼女にとっての全てだったのです」と、挫折を味わいながらもマイクを支え続けたクレアに思いを寄せている。
ケイトとの共演について聞かれたヒューは「本作のために集まったときにしっくりきたんだ。絶対に一緒にやりたかったし、永遠のつながりを感じたよ」と、劇中でのマイクとクレアのような運命的な絆を感じたことを明かした。ケイトもまた「私も同じ気持ちだし、きっとまた共演するわ」と同意。すかさず「ケイトがやれと言うなら僕は喜んで従うよ。彼女との仕事しか受けない（笑）」とヒューが冗談交じりにコメント、2人の仲の良さが感じられた。
初めて一緒に歌ったときについて聞かれたケイトは「最高だった。心地いいの」と語り、続けて「ヒューは根っからのエンターテイナーだから一緒に歌っているときはただ身を任せればいいの」と振り返る。ヒューは「マイクはクレアの声に対応することで上手く歌えた。僕もそんな感じかな。マイクと僕は似ていて、マイクはクレアを、僕はケイトを尊敬している」と語った。また、ケイトが撮影現場に現れたときは、監督に「本気を出さないと」と伝えて気合いを入れ直し、ここで良い歌を聞かせなきゃいけないという使命感に駆られたそうだ。
通常スタジオでレコーディングをする際は、一人ずつ録音ブースに入るが、監督のクレイグ・ブリュワーはそれぞれをソファに座らせた後、マイク1本を立てて、リハーサルなしで歌わせた。2人は最初から家族のように完璧に息が合っていたそうで、クレイグは「2人の関係性が映画に息を吹き込んだ」と語る。
また、ケイトは「私たちは、パフォーマンスを愛する者としての気持ちを本当に理解し合っている。ヒューと私は、たとえ観客が二人しかいなくても、ステージで歌って幸せを感じられる。二人ともその精神を持っている。それが私たちの真実なの」と語り、お互いへの厚い信頼が、この息の合ったパフォーマンスを支えていることが伝わってくる。その揺るぎない絆が、マイクとクレアという夫婦を演じるうえで深い説得力を与えているのだろう。
映画『ソング・サング・ブルー』は公開中。