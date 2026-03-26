継父からの虐待、育児放棄による“放置子”「これが当たり前だと思っていた」家族の異常さ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子どもは親を選べない。「自分の親がよその親と違う」と気づくのはいつごろだろうか。朝起きたら、母親はいない。保育園が一緒の子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子ども時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんのコミックエッセイ「家族、辞めてもいいですか？」を紹介するとともに、本書に込めた思いを聞いた。
子どものころは母親を尊敬していたが、魚田さんの母親はまだ保育園児だった子どもを置いていなくなることが多かった。ひとりで母の帰宅を待つ日々のなか、ある日、同じ保育園の子の家に行こうと思いついた。友達の家で「家に誰もいない！」と言うと、朝ごはんを食べさせてくれ、保育園まで連れて行ってくれた。父親はあまり家におらず、母親は魚田さんを連れて特定の男性と定期的に会うこともあったという。
■「これがうちの当たり前」だと思っていた
家族はひっそり暮らしており、当時の魚田さんにとって周囲の大人は「冷たい人と優しい人」の2極化だった。純粋で疑うことを知らなかった彼女は、「これがうちの当たり前」だと思っていた。
本作を描いたきっかけについて魚田さんは、「もともとブログで描いていた『母の再婚相手がいろいろとアウトだった話』を担当さんが見つけてくださり、お声がけいただいたのがきっかけでした。同作は別の出版社さんで雑誌連載をしていたため書籍化が難しかったのですが、その後にブログで連載した『うちの家族ってもしかしてオカシイですか？』というタイトルの漫画にも興味を持っていただき、その話をメインに書籍化を目指すことになりました」と語る。
いわゆる毒親に育てられた環境だが、自身でも「うちの親が毒親か？と言われると今でも微妙な気持ちになる」と明かす。「毒だと思わずとも、少し母と距離を取ろうと思えるようになったのは、結婚して自分の家族ができて、しばらくしたくらいでした」
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。