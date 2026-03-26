大人が頼れる「ブルー × ストライプ」！【GU】で即ゲットしたい♡「大人気アイテム」

マンネリ気味のコーデに変化をつけるなら、ストライプ柄を取り入れるのがおすすめ。なかでも、爽やかさと清潔感を兼ね備えた「ブルー × ストライプ」は、大人コーデにもすっとなじむのが魅力です。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、今チェックしておきたいストライプ柄の大人気アイテムをご紹介します！ センスの光るスタッフコーデにも注目です。

一枚でも羽織でも、着こなしの幅が広がるストライプシャツ

【GU】「ドルマンスリーブストライプシャツ」\2,490（税込）

清潔感のあるブルー × ストライプに、ドルマンシルエットで程よい遊び心をプラスした一枚。細めのストライプが縦のラインを強調し、すっきり見えにもひと役買ってくれそうです。袖ボタンは2段階仕様で、まくった状態をキープしやすいのもポイント。一枚でさらりと着るのはもちろん、羽織として取り入れたりベストとのレイヤードを楽しんだりと、幅広い着こなしを楽しんでみて。

忍ばせレイヤードでオシャレ度を底上げ

インナーにシャツを忍ばせ、ジャケットをラフに着崩したシャレ見えコーデ。ストライプが程よいアクセントとなり、単色では出せない奥行きのある着こなしに。襟元や袖から白をさりげなくのぞかせることで、軽やかな抜け感もプラスしています。小物はトーンを合わせ、全体にまとまりを持たせるのがサマ見えのコツ。

程よい甘さの爽やかティアード

【GU】「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

甘くなりすぎないティアードスカートが欲しい……そんな人におすすめなのが、ブルー × ストライプで爽やかに仕上げたこちらの一枚。他のカラーと違って写真の「62 BLUE」には下段の切り替えにフリルがなく、甘さ控えめのデザインになっているのが特徴です。程よいボリュームで広がりすぎず、体型カバーにも期待。ウエストゴムと紐付きで、自分好みのフィット感に調節できるのも嬉しいところです。

一点で映える、ストライプ主役のスポーティーコーデ

ティアードスカートにメンズアウターを合わせ、程よくカジュアルダウンしたスポーティーコーデ。ストライプがアクセントになり、アウターがシンプルでも華やかな印象に。インナーのチラ見せで、抜け感をプラスするのも真似したいポイント。足元には、アウターと同色系のバレエスニーカーを合わせることで、コーディネートにまとまりを持たせています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nami.K