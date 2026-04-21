「浮世絵ビックリマンチョコセット」抽選販売は本日から！ 巨大な1枚絵が完成する“シールホルダー”付き
ロッテオンラインショップ限定の「浮世絵ビックリマンチョコ60個セット 特別シールホルダーおまけ付き」が、4月21日（火）12時00分〜4月23日（木）23時59分の期間に抽選販売される。
【写真】表紙もかっこいい！ 特別仕様のシールホルダー
■6000セット限定
今回発売される「浮世絵ビックリマンチョコ60個セット 特別シールホルダーおまけ付き」は、「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱に特別シールホルダー1冊が付いた6000セット限定の商品。
浮世絵タッチで悪魔VS天使の世界観を表現した「浮世絵ビックリマンチョコ」は、懐かしのビックリマンと江戸時代の大衆文化が融合したワクワク体験が楽しめる商品で、ウエハースチョコと全41種類のシールがランダムで1枚入っている。
また、付属される特別シールホルダーはロッテオンラインショップ史上初の4列3段が採用されており、全12枚のキャラクターを並べると背景に『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』をモチーフにした巨大な1枚絵が完成する特別仕様となっている。
なお、本抽選販売はロッテ公式オンラインモール会員＋メルマガに登録している会員が対象。抽選結果は4月24日（金）に登録されたメールアドレスに通知され、配送は4月27日（月）より順次実施される。
【写真】表紙もかっこいい！ 特別仕様のシールホルダー
■6000セット限定
今回発売される「浮世絵ビックリマンチョコ60個セット 特別シールホルダーおまけ付き」は、「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱に特別シールホルダー1冊が付いた6000セット限定の商品。
また、付属される特別シールホルダーはロッテオンラインショップ史上初の4列3段が採用されており、全12枚のキャラクターを並べると背景に『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』をモチーフにした巨大な1枚絵が完成する特別仕様となっている。
なお、本抽選販売はロッテ公式オンラインモール会員＋メルマガに登録している会員が対象。抽選結果は4月24日（金）に登録されたメールアドレスに通知され、配送は4月27日（月）より順次実施される。