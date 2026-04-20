「何年も同じパンツ」穿いてない？【GU】低身長さんにもおすすめ♡「大人の一軍パンツ」

自分に合うパンツに出会えなくて、気づいたら何年も同じものを穿いている……。そんな低身長さんにおすすめのアイテムが、【GU（ジーユー）】から登場！ 今っぽいシルエットのバレルパンツは、低身長さんも穿きやすいレングス。春コーデの一軍として活躍してくれるはず。

バランス良く決まるアンクル丈パンツ

【GU】「バレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

足元に抜け感を与えてくれるアンクル丈パンツ。「標準丈」でもサイズによって61cmから65cmと短めなので、低身長さんもバランス良く穿けそう。トレンドのバレルシルエットも相まって、一点投入でコーデを更新できるかも。接触冷感機能付きなので、夏まで活躍する予感。オンラインストアでは「丈短め」「丈長め」も展開されています。

春色アイテムで彩った最旬ルック

スタッフのNatsukiさんによると「とくに低身長の方には、裾直しなしで着られる！ とご好評いただいております」とのこと。きれいめに穿くなら、かっちりとしたシャツと合わせて大人顔に引き寄せてみて。ブルーやクリームなど春色のアイテムでフレッシュに仕上げると、好印象が狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M