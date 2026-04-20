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「お腹に刺さらない」50代の旅行を格上げするユニクロの“神デニム”と着回し術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ねことシニアの暮らし」が「50代ユニクロ旅行コーデ 新幹線で3時間座ってもお腹が苦しくない神デニム｜長時間移動でもラクなきれいめコーデ20選」を公開しました。長時間の移動でも快適に過ごせるユニクロのデニムを中心に、昼のカジュアルスタイルから夜のきれいめスタイルまで、幅広いシーンで活用できる20のコーディネートを紹介しています。



動画の冒頭では、旅行や帰省で長時間座っているとウエストが苦しくなる悩みに言及し、解決策としてユニクロの「EZYワイドストレートジーンズ」（4,990円）を取り上げています。伸びが良く柔らかい素材感について「座った時にお腹に刺さらないんです！」と絶賛し、1日中ストレスなく過ごせる機能性を強調しています。このジーンズを基本に、昼は「プレミアムリネンシャツ」を合わせて顔周りを明るく見せ、夜は23区のツイードジャケットを羽織ってきちんとした印象を持たせるなど、具体的な着回し術を披露しています。



中盤では、「ウルトラストレッチエアリズムワンピース」（2,990円）を使ったコーディネートを展開。軽くてシワになりにくい素材であるため、パッキングしても扱いやすく旅行にぴったりだと説明しています。



終盤は、50代がきれいに見えるための小物使いに焦点を当てています。お肌のツヤの減少から洋服を着ても「なんとなく決まらないな」と感じる際は、パールのネックレスなどアクセサリーを加えるアプローチを提案。足元にはASICS WALKINGのバレエシューズを合わせ、「一日中歩いても疲れない」と、スニーカーパンプスの実用性を語っています。



今回紹介されたアイテムや着回しのアイデアは、長時間の移動を伴う旅行からホテルでのディナー、普段のお出かけまで、多様な場面での服装選びの参考になりそうです。快適さと上品さを両立させるコーディネートの工夫を、日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。