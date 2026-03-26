“ヤングなでしこ”がU20女子アジア杯2大会ぶり制覇、飛び級コンビ好連係で決勝弾…佐野杏花「W杯につながる優勝」
“ヤングなでしこ”U-20日本女子代表が2大会ぶり7度目のアジア制覇を成し遂げた。18日のAFC U20女子アジアカップ決勝でU-20北朝鮮女子代表と対戦し、1-0で勝利した。
日本はグループリーグを全勝の首位で通過。準々決勝ではベトナムに4-0で勝利し、5大会連続9回目のU-20女子ワールドカップ出場権も手にした。準決勝では中国を2-0で破り、決勝進出。ファイナルの対戦カードは5大会連続で北朝鮮となった。
準決勝から先発は1人変更。GKはキャプテンマークを巻くGK岩崎有波、DFは青木夕菜、佐野杏花、朝生珠実、佐藤百音。MFは古田麻子、本田悠良、福島望愛。FWに松永未夢、板村真央、田子夏海が並んだ。
序盤から北朝鮮の猛攻を受けるも、日本はGK岩崎の好セーブを中心に守備を固める。前半はスコアレスのまま折り返した。
後半11分、我慢した日本が反撃する。左サイドからのFKを福島が右足で大きくキック。ファーサイドに飛ばしたボールを佐野が強烈なヘディングシュートで叩き込んだ。ともに“飛び級”世代の08年生まれコンビによる好連係からゴールが生まれた。
先制に成功した日本はその後はチャンスの時間が続いたが、終盤には再び守勢へ。それでも全員守備で守り抜き、1-0で優勝の瞬間を迎えた。
決勝ゴールを決めた佐野は、試合後のフラッシュインタビューで「去年のU-17女子W杯で(北朝鮮に)1-5という敗戦を受けてとても悔しい思いをした。タイトルが欲しいと思ったので、W杯につながる優勝だと思う」と力を込めた。
最優秀選手は決勝点をアシストした福島が受賞した。
日本はグループリーグを全勝の首位で通過。準々決勝ではベトナムに4-0で勝利し、5大会連続9回目のU-20女子ワールドカップ出場権も手にした。準決勝では中国を2-0で破り、決勝進出。ファイナルの対戦カードは5大会連続で北朝鮮となった。
序盤から北朝鮮の猛攻を受けるも、日本はGK岩崎の好セーブを中心に守備を固める。前半はスコアレスのまま折り返した。
後半11分、我慢した日本が反撃する。左サイドからのFKを福島が右足で大きくキック。ファーサイドに飛ばしたボールを佐野が強烈なヘディングシュートで叩き込んだ。ともに“飛び級”世代の08年生まれコンビによる好連係からゴールが生まれた。
先制に成功した日本はその後はチャンスの時間が続いたが、終盤には再び守勢へ。それでも全員守備で守り抜き、1-0で優勝の瞬間を迎えた。
決勝ゴールを決めた佐野は、試合後のフラッシュインタビューで「去年のU-17女子W杯で(北朝鮮に)1-5という敗戦を受けてとても悔しい思いをした。タイトルが欲しいと思ったので、W杯につながる優勝だと思う」と力を込めた。
最優秀選手は決勝点をアシストした福島が受賞した。
佐野杏花にとって、忘れられない瞬間!#U20WAC | #JPNvPRK pic.twitter.com/k50nbb4kRb— #アジアカップ 公式 (@afcasiancup_jp) April 18, 2026