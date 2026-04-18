お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。交際相手に金を貸した過去について語った。

MCのお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春は、独身である大久保に好みのタイプを問い、同じくMCのタレント・藤本美貴は「収入とかも全然気にしないですか」と補足質問した。

大久保は「自分の生活が自分でできるくらいの収入を持っていれば、全然十分」と明言。「逆に私のこの空間に入り込むんであれば、邪魔にならない人」と条件をつけた。

庄司は「お金目当てで近寄ってくる人とかもね」と続け、「そういう人はいなかったですか」と藤本。大久保は「いるいる、全然いる。お金目当て全然いる。お金貸したりとか全然」と平然と話した。

庄司は「貸す！」と驚きを口にし、大久保は「無利子、無担保、無期限。佳代子ファンド」と淡々。藤本は「佳代子ファンドめちゃめちゃ手厚い。貸すからダメなんじゃないですか」と心配し、大久保は「もうそんなん知ってるし！」と笑いながら逆ギレした。

「そんな会話なんか死ぬほど30代や40代でしたわ」と大久保。庄司が「でも好きだから貸しちゃうっていうワケですね」と応じると「好きだから」と繰り返した。