〈「ちゃんと勉強しろ！」「バカのくせに」“モンスター母”（58）の壮絶な教育虐待…母親を刺してバラバラに解体した“医学部9浪”の娘（31）が明かす、異常な親子関係〉から続く

2018年3月、滋賀県守山市の河川敷で、頭部や手足のない女性の遺体が発見された。遺体は近くに住む58歳の母親で、同居する娘・あかりが死体遺棄などの容疑で逮捕され、その後殺人罪でも起訴された。9年間浪人し医学部を目指していた娘と母の異常なほど密接な関係の裏に何があったのか。

【衝撃画像】血痕がポタポタと落ちていた…“医学部9浪”の娘が母親を刺してバラバラに解体した“事件現場”を見る

2022年の刊行から累計22万部を突破した話題作、獄中の娘との書簡をもとに描いたノンフィクション『母という呪縛 娘という牢獄』（著＝齊藤彩、講談社文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全6回の3回目／4回目に続く）



写真はイメージ ©beauty_box/イメージマート

◆◆◆

不足している偏差値の分だけ、「罰」が与えられた

高校3年の秋になると、校内は急速に受験ムードが深まっていく。

「ダメなら浪人かなあ」

「へえ。うちは現役じゃないとだめって親がうるさくて」

廊下を歩いていると、すれ違いざまにそんな会話をよく耳にするようになった。

予備校の模試を何度か受け、合格可能性を探る。あかりの偏差値は58で、学部を選ばなければ十分国公立大に合格を望めるレベルだったが、志望校である滋賀医科大医学部医学科の偏差値は68で、合格可能性は「D」と判定された。

不足している偏差値は10。母からは、その分だけ、「罰」が与えられた。

帰宅後に成績表を見せ、夕方から夜まで数時間の罵倒、説教の後、刑罰が加えられる。

「持ってきなさい」

やっと終わった。今日は真夜中にならなくて良かった。明日学校行くまでに寝られる。

使わなくなった洋簞笥の戸を開くと、直径3cm、長さ60cmほどの鉄パイプが外された状態で立てかけられている。私はそれを手に取り、平静を装いながら母に渡す。

母に背を向け、四つん這いになり…鉄パイプによる母からの「罰」

「68引く58は、10。10発ね」

「はい」

「馬鹿が」

母に背を向け、四つん這いになり、声を出さないように歯を食いしばる。

「いーちっ」バシッ

「にーっ」バシッ

「さーん」バシッ

「しー」バシッ

「ごー」バシッ

「ろーく」バシッ

「しーち」バシッ

「はーち」バシッ

「くー」バシッ

「じゅー」バシッ。

「さっさと着替えて勉強しなさい」

「ありがとうございました。ごめんなさい」

入浴中に手桶で殴られ、額に傷が残っている

熱さと痛みと恐怖で涙が出そうになる。頰の内側を嚙んで目を見開く。まばたきをしてしまうと涙がこぼれる。涙を見せると母の怒りが再燃してしまう。今夜は眠りたい。

制服を脱ぐ。母の目を盗んで全身鏡に背中を映してみる。赤黒かったり青紫だったりの細長い痣(あざ)が広がっている。

やっと前のが消えかかってたのに。

脱いだ制服をハンガーにかけようと腕を伸ばすと、背中がずきりと痛む。

また何日間か寝返りを打つたびに痛いんだろうな。嫌だな。嫌だなあ……。

視界がぼやける。

思うような得点を挙げられていなければ、このような罰を受ける。はじめは掃除機のパイプだったが、殴打を繰り返すうちにパイプにヒビが入ってしまい、罰のために使われる棒は洋服ダンスの鉄パイプに替わった。

入浴中に、手桶で殴られたこともあった。あかりの左の額には、いまも1.5センチほどの傷が残っているが、これは母に手桶で殴られたことによるものだという。

家出というSOS

このころ、あかりは二度にわたって家出を試みている。あかりの通っていた高校の教師が法廷で証言したところによると、一度目は高校3年の7月末の夏休みに入ったばかりの時期で、突然教師の自宅に訪ねてきた。

この教師はあかりのクラスの担任ではなかったが、高校2年のときに古典の授業を受け持ち、3年生のときには受験対策の個別指導の講座で国語を教えていた。読書好き、国語好きのあかりにとって、自分の気持ちを分かってくれている存在と思えたのが、この男性教師だった。教師の自宅の住所は、学校にあった名簿を見て知った。

このとき、教師はあかりを説得してその日のうちに帰宅させている。

さらにあかりはほどなく二度目の家出を実行した。

夏休み中の8月下旬、再びあかりが教師の自宅を訪ねてきた。旅行から帰ってきたばかりの母と大喧嘩になり、家を飛び出してきたという。母の不在中、つかの間の「自由」を楽しんでいたあかりは、また同じ監視下の毎日が始まることに絶望し、突発的に家出を図ったのだ。

〈「お母さんに殺されそうになった」「回し蹴りをされ…」58歳“モンスター母”を刺してバラバラに解体した“医学部9浪”の31歳娘が、それでも警察に通報しなかったワケ〉へ続く

（齊藤 彩／Webオリジナル（外部転載））