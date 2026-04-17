“マーヴェリック”が再び空へ！ 映画『トップガン』3作目の制作がラスベガスで正式発表！ トム・クルーズ続投
再びマーヴェリックが飛ぶ!?
映画『トップガン』の3作目が制作されることが、2026年4月16日（現地時間）、ラスベガスで開催されたシネマコンで正式に発表されました。
【画像】ええ!? こうやって撮影したの？ 『トップガン』制作用に改造されたスーパーホーネット！
主演はトム・クルーズが続投し、1作目のプロデュースを担当したジェリー・ブラッカイマーもプロデューサーとして復帰する予定です。その他のキャストの続投に関する情報は、現時点では明らかになっていません。
36年ぶりの続編として2022年に公開された2作目『トップガン マーヴェリック』は大きな話題を呼び、トム・クルーズ主演作としては最大のヒット作となりました。そのため続編の噂は以前から度々報じられていましたが、今回ついに正式発表となりました。
また、『トップガン マーヴェリック』では、ロッキード・マーチンの開発部門「スカンク・ワークス」が製作に協力した同作オリジナルの極超音速有人実験機「ダークスター」や、本来はアメリカ海軍で退役しているはずのF-14戦闘機の再登場なども注目を集めました。3作目ではどのような機体が登場するのかにも、期待が高まります。