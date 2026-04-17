描き下ろしグッズ大集結！ アニメ『呪術廻戦』「5周年 inダイバーシティ東京 プラザ」

記事ポイント アニメ『呪術廻戦』5周年の新作グッズがダイバーシティ東京 プラザでそろいます。イベントは2026年4月24日から5月17日まで開催されます。キッチンカーやスタンプラリーも楽しめる5周年記念企画です。 アニメ『呪術廻戦』5周年の新作グッズがダイバーシティ東京 プラザでそろいます。イベントは2026年4月24日から5月17日まで開催されます。キッチンカーやスタンプラリーも楽しめる5周年記念企画です。

アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザは、新作グッズをまとめてチェックできる期間限定イベントです。

ダイバーシティ東京 プラザでは、買い物テーマの描き下ろしグッズに加え、キッチンカーやスタンプラリーも展開されます。

アニメ『呪術廻戦』「5周年 inダイバーシティ東京 プラザ」

開催期間：2026年4月24日から5月17日まで開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F DiverCity+

アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザは、5周年記念の新作グッズを会場で購入できるイベントです。

イベント会場では、shopping ver.とshopping ミニキャラ ver.のアイテムを中心に展開されます。

販売グッズ

商品名：クリアカード(ランダム) shopping ver.価格：440円（税込）セット価格：3,960円（税込）種類数：全9種サイズ：約55mm×91mm

クリアカード(ランダム) shopping ver.は、集めやすい価格で5周年ビジュアルを楽しめるアイテムです。

商品名：カンバッジ(ランダム) shopping ver.価格：605円（税込）セット価格：4,840円（税込）種類数：全8種サイズ：直径約56mm

カンバッジ(ランダム) shopping ver.は、バッグやポーチに付けやすい定番グッズです。

商品名：アクリルキーホルダー shopping ver.価格：各880円（税込）種類数：全4種サイズ：約H50mm

アクリルキーホルダー shopping ver.は、持ち歩きやすいサイズでキャラクターの存在感を楽しめます。

商品名：デカアクリルスタンド shopping ver.価格：各2,200円（税込）種類数：全4種サイズ：約H180mm以下

デカアクリルスタンド shopping ver.は、飾り映えする大きめサイズで記念グッズとして選びやすいアイテムです。

商品名：硬質カードケースセット shopping ver.価格：各1,430円（税込）種類数：全4種サイズ：B7・B8

硬質カードケースセット shopping ver.は、カード類を保護しながら持ち歩ける実用性が魅力です。

商品名：ミニアクリルアート shopping ver.価格：2,640円（税込）種類数：全1種サイズ：B6

ミニアクリルアート shopping ver.は、机や棚に飾りやすいB6サイズです。

商品名：アクリルジオラマ shopping ver.価格：3,300円（税込）種類数：全1種サイズ：約W210mm×H148mm

アクリルジオラマ shopping ver.は、複数キャラクターの世界観を立体的に楽しめます。

商品名：ラバーデスクマット shopping ver.価格：2,750円（税込）種類数：全1種サイズ：W460×H241mm

ラバーデスクマット shopping ver.は、デスクまわりを5周年デザインで彩れます。

商品名：シートステッカー shopping ver.価格：550円（税込）種類数：全1種サイズ：約150mm×100mm

シートステッカー shopping ver.は、手頃な価格で複数使いしやすいアイテムです。

商品名：クリアカード(ランダム) shopping ミニキャラ ver.価格：440円（税込）セット価格：3,520円（税込）種類数：全8種サイズ：約55mm×91mm

クリアカード(ランダム) shopping ミニキャラ ver.は、ミニキャライラストを気軽に集めたい人に向いています。

商品名：カンバッジ(ランダム) shopping ミニキャラ ver.価格：550円（税込）セット価格：4,400円（税込）種類数：全8種サイズ：直径約56mm

カンバッジ(ランダム) shopping ミニキャラ ver.は、ミニキャラのかわいさを日常使いしやすい形で楽しめます。

商品名：ミニアクリルスタンド(ランダム) shopping ミニキャラ ver.価格：825円（税込）セット価格：6,600円（税込）種類数：全8種サイズ：約H70mm以下

ミニアクリルスタンド(ランダム) shopping ミニキャラ ver.は、飾りやすいコンパクトサイズが魅力です。

商品名：アンブレラマーカー shopping ミニキャラ ver.価格：各880円（税込）種類数：全8種サイズ：本体 約40mm以内、チャーム 約25mm以内

アンブレラマーカー shopping ミニキャラ ver.は、傘の目印として使える実用グッズです。

商品名：アクリルクリップ shopping ミニキャラ ver.価格：各990円（税込）種類数：全8種サイズ：約50mm以内

アクリルクリップ shopping ミニキャラ ver.は、書類や小物をかわいくまとめられます。

商品名：カンバッジスタンド shopping ミニキャラ ver.価格：各1,980円（税込）種類数：全8種サイズ：直径約170×100mm

カンバッジスタンド shopping ミニキャラ ver.は、缶バッジと一緒に飾って楽しめます。

商品名：巾着 shopping ミニキャラ ver.価格：各1,320円（税込）種類数：全8種サイズ：140mm×170mm

巾着 shopping ミニキャラ ver.は、小物整理に使いやすいサイズ感です。

商品名：シートステッカー shopping ミニキャラ ver.価格：550円（税込）種類数：全1種サイズ：約150mm×100mm

シートステッカー shopping ミニキャラ ver.は、ミニキャラアートを気軽に取り入れやすい価格です。

購入特典

POP UP SHOP ご購入者様特典は、買い物とあわせて受け取りたくなる限定企画です。

キッチンカー

支払い方法：クレジットカード各種、国内QRコード決済各種、電子マネー各種現金利用：不可注文上限：1会計につきドリンク3杯、かき氷1点まで

キッチンカーは、イラストラッピング車両でコラボフード気分を楽しめる企画です。

キッチンカーでは現金が使えないため、キャッシュレス決済の準備があるとスムーズです。

スタンプラリー

参加費：1,100円（税込）スタンプ設置数：各施設内4カ所特典交換：スタンプを押印した施設でのみ有効

スタンプラリーは、館内を巡りながらイベント参加の楽しさを広げられる企画です。

スペシャル

スペシャル企画は、5周年の節目を会場全体で味わえる演出です。

アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザは、グッズ購入に加えて館内回遊企画も楽しめるイベントです。

各グッズは価格帯が幅広く、ステッカーやカードは手に取りやすく、アクリルスタンドやジオラマは記念アイテムとして選びやすい構成です。

キッチンカーやスタンプラリーまで含めて楽しみたい人は、事前に特設ページと施設案内を確認しておくと動きやすくなります。

アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザの紹介でした。

よくある質問

Q. アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザはいつ開催されますか？

A. アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザは、2026年4月24日から5月17日まで開催されます。

会場はダイバーシティ東京 プラザ2階のDiverCity+です。

Q. 会場ではどんな商品が買えますか？

A. 会場ではクリアカード、カンバッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、ステッカーなどの5周年記念グッズが販売されます。

ミニキャラ版アイテムも用意されます。

Q. キッチンカーの支払い方法に注意点はありますか？

A. キッチンカーではクレジットカード、国内QRコード決済、電子マネーが使えます。

現金は使えないため、来場前にキャッシュレス決済手段を準備しておくと安心です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 描き下ろしグッズ大集結！ アニメ『呪術廻戦』「5周年 inダイバーシティ東京 プラザ」 appeared first on Dtimes.