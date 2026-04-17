ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場する人気キャラクター「エイリアン」のプライズが、全国のアミューズメント施設「ナムコ」に登場。

手触りのよい生地を使ったクッションや、大きな頭とさまざまな表情がユニークなマスコットなど、かわいくて癒やされるラインナップになっています☆

ナムコ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』プライズ「エイリアン」

登場時期：2026年4月24日(金)

登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」

2026年7月3日(金)に最新作映画『トイ・ストーリー5』の公開をひかえ、ますます注目を集める「トイ・ストーリー」シリーズ。

「トイ・ストーリー」シリーズでもクレーンゲームの景品だったキャラクター「エイリアン」が実際にナムコのクレーンゲームに登場します。

ラインナップはいろんなお顔で集合した、かわいくて癒やされる 「エイリアン」のクッションとマスコット。

手触りのよい生地を使ったクッションと、大きな頭とさまざまな表情がユニークなマスコットです☆

エイリアン でっかちマスコット

サイズ：約W11cm×D5.5cm×H11cm

ラインナップ：全4種（しょんぼり／えがお／えがお（口閉じ）／ハートのおめめ）

いろいろな表情の「エイリアン」がかわいい「エイリアン でっかちマスコット」

持ち歩きにちょうどいいサイズの、頭「でっかち」なデフォルメ姿で登場します。

気分に合わせてカバンに付ければ、お出かけがさらに楽しくなりそうなプライズです。

エイリアン スーパーギガザッカもちもちクッション

サイズ：約W40cm×D40cm×H27cm

「エイリアン」のお顔がクッションに！

おもちのような触り心地とほんのり染まったほっぺに注目です。

抱きしめるとしっとり手になじみ、ソファやベッドに置けばお部屋のかわいいアクセントにもなります。

作中でもクレーンゲームの景品だったキャラクター「エイリアン」が、実際にナムコのクレーンゲームに登場。

全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」に2026年4月24日より登場する、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』プライズ「エイリアン」の紹介でした☆

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© Disney/Pixar

©Bandai Namco Experience Inc.

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